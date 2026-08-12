Знижки мають допомогти українським експортерам на тлі атак Росії на портову інфраструктуру

Молдова запровадила 50-відсоткову знижку для України на транзитні залізничні перевезення вантажів. Про це повідомив у середу, 12 серпня, премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Корецький провів розмову з премʼєр-міністром Молдови Василем Тофаном, за підсумками якої досягли домовленості про знижку 50% на транзитні перевезення українських вантажів. Новий режим запрацював 10 серпня та триватиме до кінця 2026 року.

За словами премʼєр-міністра, домовленість стала ще одним практичним рішенням для українських експортерів, які страждають через російські атаки в Чорному морі.

Крім того, країни домовилися про зміни в маршруті міжнародного потяга з Києва до Кишинева. Як саме буде їхати потяг, Сергій Корецький не уточнив, проте розповів, що після змін трансфер до аеропорту Кишинева стане швидшим та зручнішим.

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Нагадаємо, 15 липня агентство Reuters із посиланням на Українську аграрну конфедерацію (УАК) повідомило, що російські атаки по чорноморських портах спричинили втрату третини потужностей України для експорту зерна. За даними УАК, понад 90% українського зерна експортують через порти Одещини, які регулярно атакує Росія.

Крім того, росіяни систематично атакують цивільні іноземні судна, які заходили в українські порти. Зокрема, 19 липня російська атака потопила судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, девʼятеро іноземних моряків та український лоцман загинули. Через російські атаки 22 липня судновласники фактично зупинили рейси до портів Великої Одеси.