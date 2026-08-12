Ресторан може одночасно приймати понад 200 відвідувачів

У Рівному відкрили другий ресторан мережі McDonald’s. Новий заклад на вулиці Василя Червонія, 16А став першим у місті з «МакДрайвом». Про це у середу, 12 серпня, повідомила пресслужба компанії.

Новий ресторан розташований біля автостанції та торгово-розважального центру «Чайка». Він може одночасно прийняти близько 220 відвідувачів.

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Замовлення можна зробити безпосередньо в залі, через «МакДрайв», у застосунку за допомогою функції «Мобільне замовлення» або скористатися доставкою.

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Графік роботи нового McDonald’s:

зал – щодня з 6:00 до 23:00;

«МакДрайв» – з 5:00 до 23:00;

«МакДелівері» – з 7:00 до 23:00.

Із відкриттям нового ресторану McDonald’s створив у Рівному близько 60 робочих місць. Як і в інших ресторанах мережі в Україні, під час повітряної тривоги заклад тимчасово припинятиме роботу. Працівники та відвідувачі мають перейти до найближчого укриття, а після відбою обслуговування відновлять.

Додамо, що перший McDonald’s у Рівному відкрили у 2012 році. Він працює у ТЦ «Злата Плаза» на вулиці Борисенка, 1. Після повномасштабного вторгнення заклад не працював понад вісім місяців, його роботу відновили 4 листопада 2022 року.