У пʼятницю, 10 жовтня, на вʼїзді у Луцьк запрацював третій у Волинській області ресторан McDonald’s. Заклад розташований у селі Липини та може розмістити близько 250 відвідувачів. Про це ZAXID.NET повідомили в пресслужбі компанії.

Новий ресторан розташований на вулиці Окружній, 62, у селі Липини Луцького району. Це одноповерховий заклад площею 470 м², який може розмістити 115 гостей у залі та ще 134 – на терасі. У новому McDonald’s доступні всі канали продажу: замовлення можна зробити на касі чи на одному з десяти терміналів обслуговування. Зазначимо, що ресторан працюватиме з 7:00 до 23:00.

«Це відкриття є частиною стратегії розвитку мережі вздовж автомагістралей. Новий McDonald’s розташований на обʼїзній дорозі Луцька та при вʼїзді в місто з боку Рівного. Проєкт реалізовано у партнерстві з WOG, який наразі будують поруч і планують незабаром відчинити», – повідомили у пресслужбі.

Додамо, що McDonald’s у селі Липини – це третій заклад мережі у Волинській області. Його відкриття створило 60 робочих місць. Раніше у Волинській області працював один заклад з мережі McDonald’s. Йдеться про ресторан у Луцьку, який відкрили у вересні 2021 року. Наступний ресторан McDonald’s зʼявився у Ковелі.