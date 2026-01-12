Амбулаторії будували в межах державної програми доступної медицини

Поліцейські оголосили про підозру директору київської фірми-підрядника ТОВ «Грифон груп» за розкрадання понад 1 млн грн під час будівництва медичної амбулаторії у селі Волосянка на Сколівщині.

Як повідомили в понеділок, 12 січня, у прокуратурі та поліції Львівщини, у листопаді 2020 року відповідно до угоди між Товариством з обмеженою відповідальністю та управлінням капітального будівництва Львівської ОДА з обласного бюджету було виділено кошти на будівництво амбулаторії в одному з сіл Сколівського району.

За даними слідства, 54-річний директор фірми-генпідрядника, мешканець Києва, вніс недостовірну інформацію в акти виконаних робіт і завірив їх печаткою товариства.

«В офіційних документах були вказані роботи, які фактично не проводилися, а обсяг використаних матеріалів не відповідав дійсності. Окрім цього, було внесено дані про придбання та монтаж обладнання, зокрема медичного, яке фактично було відсутнє», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У подальшому, документи з неправдивими відомостями директор передав в управління капітального будівництва Львівської ОДА. На рахунок підрядника було безпідставно перераховано понад 1 млн грн.

Директору товариства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Тривають слідчі дії щодо інших причетних до розкрадання бюджетних грошей.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, йдеться про розкрадання грошей під час будівництва амбулаторії у селі Волосянка Славської громади. За результатами тендеру УКБ ЛОВА уклало угоду на будівництво амбулаторії з київською фірмою ТОВ «Грифон груп». Загальна вартість робіт становила понад 7 млн грн.

За інформацією YouControl, будівельна фірма зареєстрована у Києві 11 років тому. ЇЇ теперішнім власником та директором вказаний мешканець столиці Роман Коваленко. Попередніми власниками були мешканець Херсона В’ячеслав Босакевич та уродженець Донецька Андрій Д’яченко, який і уклав договори щодо будівництва амбулаторії у Волосянці. ТОВ «Грифон груп» також виконувало роботи з будівництва амбулаторії у селі Тухля на Львівщині, а також в інших регіонах України.