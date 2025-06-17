Амбулаторію у Великих Грибовичах збудували в межах державної програми доступної медицини

Львівська поліція з 2019 року і дотепер розслідує розкрадання бюджетних коштів посадовцями управління капітального будівництва Львівської ОДА та підрядником під час будівництва амбулаторії у селі Великі Грибовичі біля Львова. Саме цю амбулаторію ЛОВА нещодавно мала намір продати з аукціону, однак після розголосу торги скасували.

У травні 2019 року УКБ ЛОДА уклало договір з ТОВ «Градобуд-Престиж» на будівництво амбулаторії первинної медицини на вул. Стуса в с. Великі Грибовичі загальною вартістю понад 5 млн грн, підряднику було перераховано понад 3,6 млн грн.

Відповідно до ухвал у судовому реєстрі, того ж року слідче управління поліції Львівщини відкрило кримінальне провадження через розкрадання бюджетних грошей під час будівництва п’яти амбулаторій у різних районах Львівщини, зокрема, у Великих Грибовичах.

За даними правоохоронців, посадовці УКБ ЛОДА та підрядної організації ТОВ «Градобуд-Перестиж» складали завідомо підроблені акти виконаних робіт та перераховували гроші за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи та непридбані будівельні матеріали. Такі дії кваліфікували як привласнення та розтрата майна за попередньою змовою (ст. 191 ККУ).

У 2020 році було відкрито окреме кримінальне провадження щодо розкрадання бюджетних грошей та службового підроблення під час будівництва трьох об’єктів, серед яких знову йшлося про амбулаторію у селі Великі Грибовичі. В ухвалі зазначається, що злочинна група, до якої входили заступник директора та директор ТзОВ «Градобуд-Престиж», тимчасово виконуючий обов’язків директора УКБ ЛОДА та його підлеглі у період з листопада 2018 до березня 2020 року вносили неправдиві дані до актів приймання виконаних будівельних робіт та заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 3 млн грн.

У поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що розслідування кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних грошей під час будівництва амбулаторії у Великих Грибовичах (ч. 4 ст. 191 ККУ) досі триває.

«На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні і можливі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене розслідування з метою прийняття законного процесуального рішення у розумні строки», – йдеться у відповіді поліції на запит ZAXID.NET 17 червня цього року.

Більше подробиць справи в поліції не уточнили, посилаючись на таємницю слідства. Зазначимо, згадана стаття ККУ передбачає максимальне покарання – до восьми років позбавлення волі. Оскільки термін давності спливає менше ніж через два роки, винуватці можуть залишитися непокарані.

Нагадаємо, навесні 2020 року оголосили про підозру тодішньому очільнику управління капітального будівництва ЛОДА Олегу Пелиху та його підлеглому у розтраті бюджетних коштів під час будівництва амбулаторій.

У січні 2021 року Олегу Пелиху та ще трьом посадовцям оголосили про підозру у привласненні 3,2 млн грн бюджетних грошей. У 2022 році експосадовець отримав ще одну підозру за розтрату грошей при будівництві амбулаторії на Яворівщині.

У травні цього року ЛОВА через Фонд держмайна виставила на аукціон амбулаторію у Великих Грибовичах зі стартовою ціною 6,8 млн грн, однак після розголосу торги скасували.

Упродовж кількох років обласна влада обіцяла передати будівлю у власність Львівської громади, але через бюрократичні перепони цього не було зроблено. Заступник мера Львова Любомир Зубач заявляв, що процес блокували обласні чиновники.

Нещодавно також з’явилася ініціатива передати амбулаторію на баланс Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для розміщення там пункту базування «швидкої».