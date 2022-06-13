Правоохоронці розслідують розкрадання бюджетних грошей під час будівництва мережі медичних амбулаторій

Колишньому керівнику управління капітального будівництва Львівської ОДА Олегу Пелиху, який вже є фігурантом кримінальних проваджень щодо розкрадання бюджетних грошей під час будівництва медичних амбулаторій, повідомили нову підозру. Тепер його підозрюють у розтраті 280 тис. грн при будівництві амбулаторії у селищі Краковець Яворівського району.

«Встановлено, що посадовець, не забезпечивши попередньої перевірки повноти виконання робіт суб’єктом господарювання на об’єкті «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини» в одному з районів Львівської області у квітні 2020 року, вчинив умисні дій щодо оплати завищеної вартості таких робіт. Таким чином було розтрачено бюджетні кошти в сумі 283 тис. грн», – повідомили в прокуратурі Львівщини у понеділок, 13 червня.

Нова підозра колишньому т.в.о. начальника управління капітального будівництва ЛОДА у заволодінні бюджетними коштами (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) була оголошена 9 червня. Досудове розслідування здійснює поліція за матеріалами СБУ.

Правоохоронці не розголошують прізвище екс-чиновника. За даними ZAXID.NET, йдеться про колишнього в.о. начальника УКБ ЛОДА Олега Пелиха та розкрадання грошей під час будівництва амбулаторії у селищі Краковець Яворівського району.

Нагадаємо, навесні 2020 року прокуратура оголосила про підозру очільнику управління капітального будівництва ЛОДА Олегу Пелиху та його підлеглому у розтраті бюджетних коштів під час будівництва амбулаторій в області. Після цього інциденту Пелих написав заяву на звільнення.

У січні 2021 року Олегу Пелиху та ще трьом посадовцям оголосили про підозру у привласненні 3,2 млн грн бюджетних грошей.