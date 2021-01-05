Посадовці УКБ ЛОДА розтратили 3,2 млн грн на будівництві амбулаторій та спорткомлпексу в області

Колишньому керівнику управління капітального будівництва Львівської ОДА та ще трьом посадовцям оголосили про підозру у привласненні 3,2 млн грн бюджетних грошей. За версією слідства, службовці спеціально завищували вартість будівництва амбулаторій і спорткомплексу в області і разом з підрядником розтратили 3,2 млн бюджетних коштів.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у період з листопада 2018 року до березня 2020 року четверо службовців Львівської ОДА вносили неправдиву інформацію в офіційні документи щодо обсягів та вартості робіт з будівництва та ремонту 3 об’єктів на території області – двох амбулаторій та одного.

На підставі погоджених та затверджених посадовцями ЛОДА документів на рахунки компанії-виконавцю робіт перерахували гроші. Внаслідок завищення вартості робіт обласному бюджету завдано збитків на 3,2 млн грн.

У прес-службі Національної поліції уточнили, ще йдеться про колишнього керівника управління капітального будівництва Олега Пелиха та його підлеглих. Окрім того, до схеми були долучені директор та заступник фірми-підряника, що проводила будівельні роботи.

Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч.3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ. Досудове розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, у квітні минулого року прокуратура оголосила про підозру очільнику управління капітального будівництва ЛОДА Олегу Пелиху та його підлеглому у розтраті бюджетних коштів через махінації під час будівництва амбулаторій в області. Після цього інциденту Пелих написав заяву на звільнення.