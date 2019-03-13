В угодах ЛОДА на будівництво амбулаторій виявили порушень на 214 млн грн

Із 40 тендерів на будівництво сімейних амбулаторій, проведених управлінням капітального будівництва ЛОДА, у 27 випадках переможців торгів вибрали з порушеннями. Як повідомляє «Центру громадського моніторингу та досліджень», тендерів з порушеннями провели на понад 214 млн грн.

За даними експертів «Центру громадського моніторингу та досліджень», які проаналізували дотримання тендерного законодавства у всіх проведених закупівлях, основні проблеми – невідповідність документів тендерній документації та змова на торгах.

«Після проведеного аналізу закупівель на будівництво амбулаторій, у нас склалося враження, що замовник, а це управління капітального будівництва (УКБ) Львівської обласної державної адміністрації, не готовий до такого великого об’єму закупівель, які треба було провести одномоментно», – заявив голова правління ЦГМД Мирослав Сімка.

В Україні, зокрема і у Львівській області, реалізується програма з будівництва сімейних амбулаторій. Загалом на Львівщині планують побудувати 43 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Будуються вони за уніфікованими проектами і повинні стати сучасними медичними закладами, що мали б забезпечити медичними послугами мешканців сільської місцевості всієї області. Будівництво здійснюють за кошти субвенції з державного бюджету. Реалізація програми розпочалась влітку 2018 року.

Наразі загальна сума укладених угод на будівництво амбулаторій становить 327,06 млн грн. З них угоди на суму 214,74 млн грн були укладені з порушеннями закупівельного законодавства. Найбільше «проблемних» підрядів отримало ТОВ «Грифон Груп». П’ять угод, укладених з цією фірмою на суму 43,59 млн грн, на думку ЦГМД не відповідають тендерному законодавству. У всіх випадках документи учасника не відповідали кваліфікаційним вимогам УКБ щодо наявності працівників та спецтранспорту, що ставить під сумнів спроможність підприємства виконати необхідний об’єм робіт.

Така ж проблема і з другим за кількістю підрядів переможцем торгів ТОВ «Домус Еліт», яке планує освоїти 34,19 млн грн. Також ТОВ «Літос», з яким уклали угод на загальну суму 33,48 млн грн, має сумнівні докази наявності достатньої кількості кваліфікованих працівників.

У низки підприємств також відсутні необхідні ліцензії на встановлення пожежної сигналізації. Наприклад, у ПП «Валенс груп» та вже згаданого вище ТОВ «Домус Еліт». А в ТОВ «Інтрата-плюс» немає дозволу Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки.

За словами Мирослава Сімки, управління капітального будівництва ЛОДА не звертало уваги на зауваження експертів «Центру громадського моніторингу та досліджень». Тому експерти звернулись до Держаудитслужби, щоб оскаржити проведені закупівлі.