ФДМУ скасував аукціон з продажу амбулаторії у Великих Грибовичах

Після розголосу Фонд державного майна України скасував аукціон з продажу амбулаторії сімейної медицини у селі Великі Грибовичі біля Львова. Про це повідомляється в оголошенні на майданчику Рrozorro.sale. Раніше ЛОВА виставила збудовану в межах державної програми амбулаторію на продаж зі стартовою ціною 6,8 млн грн.

Минулого тижня Львівська ОВА через Фонд держмайна виставила на аукціон будівлю амбулаторії, яку будували за державною програмою з 2020 року. Електронні торги були заплановані на 13 червня, однак 10 червня з’явилося повідомлення про їх скасування.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав ініціативу продати збудовану державним коштом амбулаторію «безглуздям» та звернувся до керівництва Фонду державного майна України про скасування аукціону. Мешканці Великих Грибович зібрали підписи, щоб скасувати аукціон.

«Якщо за державні кошти будується амбулаторія і вона збудована, то її треба просто передати громаді, для якої її збудували», – підкреслив міський голова на брифінгу 10 червня.

Андрій Садовий зазначив, що міська рада Львова ухвалювала рішення про прийняття амбулаторії до комунальної власності. Тепер мер закликав припинити дебати та передати об'єкт громаді, щоб мешканці могли отримувати там медичні послуги.

Упродовж кількох років обласна влада обіцяла передати будівлю у власність Львівської громади, однак через бюрократичні перепони цього не було зроблено. Заступник мера Львова Любомир Зубач заявляв, що процес блокували обласні чиновники.

Після розголосу також з’явилася ініціатива передати амбулаторію на баланс Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для розміщення там пункту базування «швидкої».