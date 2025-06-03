Амбулаторію у Великих Грибовичах будували коштом держави в межах програми доступної медицини

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило на продаж амбулаторію сімейної медицини в селі Великі Грибовичі біля Львова, збудовану у рамках державної програми доступної медицини. Як повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач, цю амбулаторію Львівська ОВА обіцяла передати Львівській громаді. Натомість амбулаторію продають за 6,8 млн грн.

Йдеться про амбулаторію первинної медицини загальною площею 195 м2 на вул. Стуса у селі Великі Грибовичі, яка збудована у 2022 році та перебуває на балансі управління капатального будівництва ЛОВА. Розташована на ділянці площею 0,0791 га. Стартова ціна об’єкта 6,8 млн грн. Аукціон запланований на 13 червня.

Заступник мера Львова Любомир Зубач назвав оголошення аукціону «несподіваним сюрпризом», адже понад два роки тривала процедура передачі об’єкта Львівській громаді.

Зі слів заступника міського голови, на час створення Львівської громади амбулаторія у Великих Грибовичах була незавершена та нездана в експлуатацію. У 2022 році Львівська міська рада прийняла ухвалу, якою надала згоду прийняти її у комунальну власність, згодом з’явилося розпорядження ЛОВА про передачу об’єкта. Однак тоді процес нічим не завершився.

Навесні 2023 року управління капітального будівництва ЛОВА здало амбулаторію в експлуатацію, після чого знову було розпорядження ЛОВА про передачу амбулаторії. Тоді Львівська міськрада знову проголосувала ухвалу про її прийняття в комунальну власність та створила відповідну комісію.

«Вона, звісно, виявляє багато недопрацювань, все це фіксує в акті прийому-передачі, який офіційно відсилає на підпис представникам ОВА. Далі рік чекання, надсилання не одного листа з проханням підписати-таки акт, щоб завершити всі процедури з передачею амбулаторії. І от нині маємо несподівану розв’язку гри в мовчанку – амбулаторію виставляють на аукціон», – розповів Любомир Зубач.

«Чому обласні чиновники не хотіли підписувати актів прийому-передачі? Маю припущення. В ОДА дуже наполягали, щоб міська рада підписала авізо, простіше кажучи, документ вартості робіт будівництва. Отже, за чим тягнеться шлейф з криміналом. Але оскільки амбулаторія вже була здана в експлуатацію і на неї оформлено право власності, міська рада цього юридично зробити не могла», – пояснив заступник мера. З його слів, будівництво цієї амбулаторії досліджують правоохоронці в рамках кримінального провадження.

Любомир Зубач переконаний, що збудована за державні кошти амбулаторія має залишитися для громади, тому закликав ФДМУ скасувати аукціон. Адже у Великих Грибовичах немає інших амбулаторій.

Нагадаємо, в межах державної програми у селах Львівщини планували збудувати 43 амбулаторії сімейної медицини. На це було виділено понад 300 млн грн з держбюджету. Натомість на сьогодні здали в експлуатацію лише близько половини таких закладів.