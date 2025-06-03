У будинку на вул. Єфремова, 59 до 2019 року діяла поліклініка обласного онкоцентру

У вівторок, 3 червня, управління майном спільної власності Львівської облради провело аукціон з продажу будівлі колишньої онкополіклініки на вул. Єфремова, 59 у Львові. На торги зголосилися дев’ять учасників. У результаті вартість зросла більше ніж утричі від початкової. Перемогла львівська будівельна фірма «Хабітат Рітейл», запропонувавши понад 65 млн грн.

Йдеться про цегляний триповерховий будинок, розташований на перетині вулиць Єфремова і Мельника, який збудований у 1927 році як житловий для родини Осіньських, архітектурний стиль – модерн. В описі лоту зазначається, що будинок з підвалом і мезоніном, накритий керамічною черепицею, вікна і двері в основному деревʼяні автентичні, міжповерхові сходи деревʼяні. На першому поверсі є тераса, на другому та третьому – балкони і лоджія-солярій. Розташований на земельній ділянці площею 0,16 га.

Будинок перебував у користуванні КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», раніше тут розміщувалася онкологічна поліклініка.

Стартова ціна продажу становила 20 млн грн. На аукціон зголосилися дев’ять учасників. Найвищу ціну заропонувало ТзОВ «Хабітат Рітейл» – 65,3 млн грн, що виявилася на 1 грн більшою, ніж найближчого претендента – БФ «Лабораторія соціального новаторства».

За інформацією YouControl, ТзОВ «Хабітат Рітейл» займається будівництвом та зареєстроване рік тому у Львові. Розмір статутного капіталу – 310 тис. грн. Засновниками фірми є львівські підприємці Михайло Петришин, Віталій Курилишин та киянин Тарас Хмеловський. Згаданим підприємцям також належить ТОВ «Хабітат Юкрейн», «Хабітат Львів» та низка інших фірм, що займаються нерухомістю.

Член Комітету підприємців Львівщини Тарас Хмеловський був членом наглядової ради ПрАТ «Львівський універмаг «На Ринку», що інвестувало в реставрацію універмагу на площі Ринок. Також він є власником фермерського господарства «Зелений Гринів».