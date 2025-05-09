У будинку на вул. Єфремова, 59 діяла онкополіклініка, яку закрили близько п'яти років тому

Управління майном спільної власності Львівської облради виставило на приватизацію через аукціон 10 комунальних приміщень, з яких вісім розташовані у Львові. Також до списку потрапили дві аптеки у районах.

Відповідно до інформаційних повідомлень на сайті ЛОР, до списку на приватизацію у 2025 році увійшли:

1. Нежитлові приміщення площею понад 1200 м2 на вул. Січових Стрільців, 3 у центрі Львова (колишній будинок Дирекції Залізниці). Стартова ціна об’єкта приватизації майже 50 млн грн. На сьогодні приміщення орендують низка громадських організацій. Аукціон відбудеться 27 травня.

Будинок на вул. Січових Стрільців, 3 у Львові (фото ЛОР)

2. Нежитлові підвальні приміщення площею 328 м2 на вул. Липинського, 54 у Львові, що перебувають на балансі обласного Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (БТІ та ЕО). Приміщення орендує КЗ ЛОР «Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти». Стартова ціна продажу 2,1 млн грн. Аукціон відбудеться 28 травня.

Будинок на вул. Липинського, 54 у Львові (фото ЛОР)

3. Будівля поліклініки площею 782 м2 на вул. Єфремова, 59 у Львові. Об’єкт приватизації збудований у 1927 році як житловий для родини Осіньських, архітектурний стиль – модерн. Будинок розташований на перетині вулиць Єфремова та Мельника.

Приміщення перебувають на балансі КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр». Стартова ціна продажу – 20 млн грн. Аукціон відбудеться 3 червня 2025 року.

Будівля колишньої онкополіклініки на вул Єфремова у Львові (фото ЛОР)

4. Нежитлові приміщення п’ятого поверху площею понад 470 м2 на вул. Городоцькій, 2 у центрі Львова. Приміщення розташовані в цегляній будівлі 1912 року побудови. Будинок внесено до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення. Стартова ціна продажу – близько 38,5 млн грн. Аукціон запланований на 2 червня 2025 року.

Будинок на вул. Городоцькій, 2 у центрі Львова, де виставлена на приватизацію ціла низка приміщень

5. Нежитлові приміщення п’ятого поверху площею 10,1 м2 на вул. Городоцькій, 2 у Львові. Стартова ціна продажу 588 тис. грн. Аукціон 2 червня.

6. Нежитлові приміщення четвертого поверху площею 7,2 м2 на вул. Городоцькій, 2 у Львові. Стартова ціна об’єкта 350 тис. грн. Аукціон відбудеться 2 червня.

7. Нежитлові приміщення мезоніну площею 28,6 м2 на вул. Городоцькій, 2 у Львові. Стартова ціна об’єкта 710 тис. грн. Аукціон пройде 2 червня.

8. Нежитлові підвальні приміщення площею 23,6 м2 на вул. Городоцькій, 2 у Львові. Стартова ціна 630 тис. грн. Аукціон 2 червня.

9. Будівля аптеки площею 126,2 м2 у Старому Селі, вул. Підзамче, 42. Стартова ціна 817 тис. грн. Аукціон проведуть 23 травня.

Приміщення колишньої аптеки у Старому Селі (фото ЛОР)

10. Приміщення аптеки площею 248,3 м2 у місті Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 39. Одноповерхова цегляна будівля 1939 року побудови розташована в центральній частині міста, потребує ремонту.

Приміщення колишньої аптеки, розташоване в центрі Кам'янки-Бузької (фото ЛОР)

Стартова ціна об’єкта майже 3 млн грн. Аукціон проведуть 30 травня 2025 року.