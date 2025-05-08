Управління майном спільної власності Львівської обласної ради (ЛОР) виставило на продаж історичну будівлю на вулиці Січових Стрільців, 3. За колишній будинок Дирекції Залізниці, побудований наприкінці ХІХ століття, планують вторгувати щонайменше 49,8 млн грн. Аукціон призначений цьогоріч на 27 травня.

Згідно із інформаційним повідомленням, продається левова частка історичної будівлі – 1 253,7 м2 (зі 1781,8 м2 загальної площі). Це приміщення другого, третього, четвертого поверхів, а також антресолі. Їхній стан вказаний як задовільний. На першому поверсі розташовані кілька офісів та ресторації, ці приміщення не продаються. Стартова ціна – 49,788 млн грн.

Будівля на вул. Січових Стрільців, 3. Фото УМСВ ЛОР

Аукціон запланований на 27 травня, прийом заяв на участь у ньому розпочався 7 травня. Торги відбуватимуться за правилами англійського аукціону, під час якого учасники поступово підвищуватимуть ціну своєї пропозиції. За його підсумками, перемагає той, хто запропонував найвищу ставку. Згідно з умовами продажу, аукціон відбудеться навіть за участі лише одного покупця.

Колишній будинок Дирекції Залізниці був зведений 1887 року у стилі історизм (архітектор Вінцент Ян Равський). На фронтоні споруди розміщено велику фігуру Меркурія, її автором є скульптор Леонард Марконі.

Будівля належить до комунального майна Львівської області, окрім того вона має статус пам’ятки місцевого значення. Приміщення у ній раніше здавали під офіси, на першому поверсі (не продається) також є офіси, а з боку провулку Крива Липа – ресторації. Упродовж 1992-2019 рр. у будівлі було розташоване регіональне відділення фонду Держмайна України у Львівській області.