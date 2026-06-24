IFC та ЄБРР інвестують 92 млн євро у вітроенергетичний проєкт ОККО

Українська група компаній ОККО отримає дві позики сукупно на 92 млн євро від міжнародних інституцій – фінансової корпорації IFC та Європейського банку реконструкції та розвитку. Кредитні кошти спрямують на будівництво та подальшу експлуатацію вітроелектростанції потужністю 189 МВт, які група зводить у західному регіоні України.

Міжнародна фінансова корпорація IFC, що входить до складу Світового банку, ухвалила рішення про надання довгострокового кредиту у 42 млн євро українським компаніям – ТзОВ «Волинь Вест Вінд-2» та ТзОВ «Волинь Вест Вінд-3», що входять до групи компаній OKKO. Напередодні також Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив рішення про надання до 50 млн євро кредиту цим компаніям.

Позичальником буде кіпрська компанія VI.AN Holding з групи ОККО. Кредитні кошти скерують на будівництво та роботу вітроелектростанції потужністю 189 МВт у західному регіоні.

Як йдеться в повідомленні IFC, загальна вартість проєкту вітропарку оцінюється приблизно у 290 млн євро. Фінансування проєкту також передбачає участь міжнародних партнерів, зокрема Європейської комісії в межах Української інвестиційної програми (EC-UIF) та програми підвищення економічної стійкості України ERA. До підтримки також долучається Норвезьке агентство з питань співпраці в галузі розвитку (NORAD).

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Наразі група ОККО володіє чотирма проєктами ВЕС, усі вони розташовані у західних областях. Це ВЕС у Іваничах (потужність близько 147 МВт) та ВЕС у Затурцях (приблизно 192 МВт) у Волинській області. У квітні 2026 року з’явилась інформація, що ОККО викупила проєкт ВЕС на межі Тернопільської та Хмельницької областей на 272 МВт. Також ОККО має проєкт ВЕС на Львівщині – на території Сокальської міської громади їхнє ТзОВ «Захід Вітер» має намір збудувати вітрову електричну станцію з 10 вітроустановок загальною потужністю до 80 МВт.

У квітні 2025 року ЄБРР, IFC та Чорноморський банк торгівлі та розвитку оголосили про надання ОККО 157 млн євро кредиту на ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області.

У OKKO раніше заявляли, що до 2030 року планують створити майже 1 ГВт енергетичних потужностей: близько 600 МВт у вітровій генерації, 200 МВт у сонячній та приблизно 150 МВт у системах зберігання енергії.

Бенефіціарним власником OKKO GROUP є бізнесмен Віталій Антонов (громадянин України, резидент Швейцарії), генеральний директор – Василь Даниляк. Група об’єднує понад 10 бізнесів у різних галузях.