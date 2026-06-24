ОККО отримає понад 90 млн євро іноземних позик на будівництво ВЕС на заході України
Група залучить фінансування від IFC та ЄБРР для ВЕС потужністю 189 МВт
Українська група компаній ОККО отримає дві позики сукупно на 92 млн євро від міжнародних інституцій – фінансової корпорації IFC та Європейського банку реконструкції та розвитку. Кредитні кошти спрямують на будівництво та подальшу експлуатацію вітроелектростанції потужністю 189 МВт, які група зводить у західному регіоні України.
Міжнародна фінансова корпорація IFC, що входить до складу Світового банку, ухвалила рішення про надання довгострокового кредиту у 42 млн євро українським компаніям – ТзОВ «Волинь Вест Вінд-2» та ТзОВ «Волинь Вест Вінд-3», що входять до групи компаній OKKO. Напередодні також Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив рішення про надання до 50 млн євро кредиту цим компаніям.
Позичальником буде кіпрська компанія VI.AN Holding з групи ОККО. Кредитні кошти скерують на будівництво та роботу вітроелектростанції потужністю 189 МВт у західному регіоні.
Як йдеться в повідомленні IFC, загальна вартість проєкту вітропарку оцінюється приблизно у 290 млн євро. Фінансування проєкту також передбачає участь міжнародних партнерів, зокрема Європейської комісії в межах Української інвестиційної програми (EC-UIF) та програми підвищення економічної стійкості України ERA. До підтримки також долучається Норвезьке агентство з питань співпраці в галузі розвитку (NORAD).Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Наразі група ОККО володіє чотирма проєктами ВЕС, усі вони розташовані у західних областях. Це ВЕС у Іваничах (потужність близько 147 МВт) та ВЕС у Затурцях (приблизно 192 МВт) у Волинській області. У квітні 2026 року з’явилась інформація, що ОККО викупила проєкт ВЕС на межі Тернопільської та Хмельницької областей на 272 МВт. Також ОККО має проєкт ВЕС на Львівщині – на території Сокальської міської громади їхнє ТзОВ «Захід Вітер» має намір збудувати вітрову електричну станцію з 10 вітроустановок загальною потужністю до 80 МВт.
У квітні 2025 року ЄБРР, IFC та Чорноморський банк торгівлі та розвитку оголосили про надання ОККО 157 млн євро кредиту на ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області.
У OKKO раніше заявляли, що до 2030 року планують створити майже 1 ГВт енергетичних потужностей: близько 600 МВт у вітровій генерації, 200 МВт у сонячній та приблизно 150 МВт у системах зберігання енергії.
Бенефіціарним власником OKKO GROUP є бізнесмен Віталій Антонов (громадянин України, резидент Швейцарії), генеральний директор – Василь Даниляк. Група об’єднує понад 10 бізнесів у різних галузях.