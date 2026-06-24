Яремчанська міськрада відкрила шлях до будівництва ВЕС на високогір’ї Карпат

Яремчанська міська рада ухвалила низку рішень, які дають «зелене світло» проєкту з будівництва комплексу вітрових електростанцій у високогір’ї на території громади. Зокрема, рада віддала в користування компанії-ініціаторці забудови – ТзОВ «Яремче вінд енерджі» – частину Ліснівського хребта поблизу гори Сиголка для перевезення будівельних матеріалів, прокладання ЛЕПів та вітровимірювальних робіт.

Як писав ZAXID.NET, на початку березня у селі Микуличин, що входить до Яремчанської громади, відбулися громадські слухання щодо планованого будівництва вітрової електростанції з приблизно 20 вітряків. Їх ТзОВ «Яремче вінд енерджі» хоче встановити на полонинах в районах трьох гір – Сиголки (1290 м), Горді (1479 м) та Товстого (1016 м). Тоді левова частка присутніх на слуханнях місцевих жителів проголосувала за цей проєкт. За кілька тижнів міська рада уклала з компанією меморандум про «про наміри співпраці у сфері розвитку вітроенергетики».

Згодом, у травні, Яремчанська міська рада на сесії затвердила ТзОВ «Яремче Вінд Енерджі» технічну документацію для встановлення земельного сервітуту – йшлося про землю 0,6 га неподалік гори Сиголка, яку компанії віддали у користування на два роки для допоміжних робіт – транспортування будівельних та інших матеріалів для ВЕС, прокладання ліній електромереж, встановлення щогли для вимірювання вітру тощо. Це земля є частиною більшої ділянки – 9,9 га, що перебуває у комунальній власності громади. Раніше земля мала статус «землі запасу», проте міська рада змінила її призначення на сільськогосподарське. Фактично ця територія – це частина полонини поблизу Сиголки.

На слуханнях у березні голова Яремчанської громади Андрій Мироняк заявив, що для проведення необхідних досліджень інвестору потрібен сервітут на земельну ділянку, писало «Суспільне». Представник інвестора Андрій Сергієнко розповідав тоді на загал, що проєкт передбачає рік вітровимірювань і екологічних досліджень протягом усіх сезонів. Якщо дослідження матимуть успіх, то будівництво ВЕС компанія розпочне наприкінці 2027 року, додав він.

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Також у травні депутати міської ради проголосували за дозвіл на розробку змін до генерального плану села Микуличин. Зокрема, заплановано змінити цільове призначення частини земельних ділянок на полонинах, де хоче будуватися «Яремче Вінд Енерджі», – із сільгоспземель та земель запасу на «території об’єктів інженерної інфраструктури». Йдеться про зміну призначення 20 га зі 69,78 га.

Також у травні міська рада надала дозвіл ПрАТ «Прикарпаттяобенерго» на відведення земельних ділянок у Микуличині та Яремчі для будівництва трансформаторних підстанцій. У Микуличині мають намір встановити чотири, а в Яремчі – одну трансформаторну станцію типу 10/0,4 кВ. Це станції, що приймають високу напругу та знижують її до стандартної, яку використовують у побуті. Раніше представник компанії-забудовника Андрій Сергієнко стверджував, що вони згодом планують під’єднати вітростанції до об’єктів «Прикарпаттяобленерго», звідки вироблена вітряками електрика потраплятиме до загальної енергосистеми країни.

ZAXID.NET раніше повідомляв, що ТзОВ «Яремче вінд енерджі» входить до групи компаній під брендом «Вітрові парки України». Група пов’язана з колишнім нардепом VIII та XIX скликання Максимом Єфімовим, який починав кар’єру промисловця на Донеччині та свого часу входив до «Партії регіонів», а також Едуардом Мкртчаном – сином українсько-російського мільярдера Олега Мкртчана. У проєктах «Вітряних парків» також бере участь ТзОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» – це компанія, що виготовляє вітротурбіни та інше вітроенергетичне обладнання.

Загалом група компаній та її проєкти мають суперечливу репутацію. Вони реалізують масштабну програму з розвитку вітроенергетики в Карпатах, загалом планують встановити до 225 вітроенергетичних установок на високогір’ї, що даватимуть близько 1,16 ГВт сукупної потужності. Першу ВЕС вони запустили у Нижніх Воротах на Закарпатті 2024 року. Якщо цей проєкт не викликав великої критики, то забудова карпатських полонин збурила фахівців. За словами екологів та місцевих активістів, будівництво у високогір’ї, зокрема на полонині Руна (Рівна) відбувалося з порушенням законодавства, адже воно розпочалося без висновку з оцінки впливу на довкілля, також створення ВЕС завдало великої шкоди тамтешній природі (вирубка пралісів для прокладання доріг та ЛЕПів, розорювання ґрунтів тощо). У «Вітряних парках» заяви критиків називали маніпуляціями.

До проєктів «Вітряних парків» у Карпатах прихильно ставиться заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита (наприклад, тут, тут і тут).