Уряд виділив 939 млн грн на нові газові електростанції у західних областях

Кабінет міністрів скерував 939 млн грн на розвиток розподіленої газової генерації в Україні. Йдеться про встановлення газопоршневих станції на Івано-Франківщині та на Львівщині. Джерелом фінансування цих проєктів є Фінсько-український інвестиційний фонд.

«За рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти «Укрнафти», яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку», – повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у телеграмі.

Державна компанія спрямує фінансування на закупівлю та монтаж високотехнологічних газопоршневих електростанцій у двох західних регіонах. Проєкт передбачає запуск генерації загальною потужністю: до 40 МВт в Івано-Франківській області та до 20 МВт – у Львівській області.

За словами Шмигаля, нові станції – це можливість «швидко вводити нові потужності, зміцнювати енергетичну безпеку регіонів та забезпечувати надійне електропостачання для людей і бізнесу».

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До слова, у травні «Укрнафта» та фінська компанія Wärtsilä уклали угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Йшлося про закупівлю комплектних газопоршневих установок на 45,60 млн євро, або 2,34 млрд грн без ПДВ.

До кінця 2027 року виробник має поставити на умовах FCA Раума (Фінляндія) чотири електричні станції. Дві електростанції у складі двох комплектних газопоршневих установок 20V34SG коштують по 13,75 млн євро, а дві електростанції у складі однієї такої установки – по 9,05 млн євро. Детальна комплектація електростанцій невідома, писали «Наші гроші» з посиланням на «Прозорро».

Закупівля фінансується коштом пільгового кредитного та грантового фінансування Finland-Ukrainian Investment Facility (FUIF). Монтаж, введення в експлуатацію і тестування не входять у підряд, бо ці послуги будуть замовляти окремо дочірній компанії виробника ТзОВ «Вяртсіля Україна».

Як йдеться на платформі Dream, для реалізації цього проекту ЄБРР надав кредит у ​​розмірі 80 млн євро.