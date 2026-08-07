Uklon вже розпочав інтеграцію сервісу в свій додаток

Онлайн-сервіс таксі Uklon з групи Kyivstar повідомив про закриття угоди з придбання 100% корпоративних прав львівської компанії-оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

На час перехідного періоду сервіс працюватиме через додаток e-Wings, проте згодом ним можна буде скористатися через відповідний додаток сервісу Uklon.

Для розвитку нового напряму у компанії Uklon створили окремий бізнес-юніт – Micromobility, який очолив співзасновник e-Wings Роман Мотрук на посаді Head of Micromobility. Інший співзасновник e-Wings Олег Білий обійняв посаду Head of Micromobility Operations. Загалом до компанії долучилося понад 20 людей з команди e-Wings.

Нагадаємо, до Uklon входять сервіси та продукти із замовлення авто Uklon, кур’єрська доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads, сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel та маркетплейс Uklon Store, а тепер і новий напрям мікромобільності – Uklon Scooters.

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Львівський оператор електросамокатів e-Wings представлений в 11-ти містах України: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, Золочеві, Тернополі, Ірпені та Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів складає близько 3 тис.