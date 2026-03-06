На гірських полонинах поблизу Микуличина, Татарова і Ворохти за кілька років можуть з’явитися промислові вітряки. Електростанцію для отримання «зеленої енергії» у горах на Івано-Франківщині хоче будувати бізнесова група з донецьким корінням, яка вже зводить комплекс вітроелектростанцій на Закарпатті та має там свій завод із виробництва вітротурбін та лопатей.

У відкритих джерелах інформації про проєкт наразі немає, проте ZAXID.NET дізнався деякі деталі.

На початку лютого Яремчанська міська рада оприлюднила оголошення про майбутні громадські слухання щодо будівництва вітрової електростанції (ВЕС) на території ОТГ. Їх призначили на 8 березня у селі Микуличин. Місцевих жителів закликали «висловити свою думку» щодо вітроелектростанцій потужністю до 110 МВт на прилеглій до села гірській території.

Іншої інформації, зокрема даних про те, яка компанія планує будувати, в оголошенні та в інших відкритих джерелах не було.

Де в Микуличині можуть збудувати ВЕС?

У запрошенні міської ради на громадські слухання згадувалися ділянки Товстий, Сиголка і Гордя як плановані місця розташування ВЕС. ZAXID.NET переглянув дані кадастрової мапи та з’ясував, де у горах поруч із Микуличином можуть постати вітряки.

Гора Товстий розташована на північний схід від Микуличина, фактично на пів дорозі між ним та селом Білі Ослави. Вона має 1016 метрів заввишки. В районі цієї гори Яремчанська міська рада має землю, яку потенційно можуть використати під вітряки. Це три ділянки сукупною площею майже 27 га. Згідно з даними кадастрової карти, вони мають статус «земель запасу», відповідно за потреби міська рада може змінити їхнє призначення і передати у тривалу оренду під вітростанцію.

Раніше ці землі перебували у державній власності, згодом під час адміністративної реформи (2015-2020 рр.) обласний Держгеокадастр передав їх громаді.

Жовтим кольором позначено орієнтовне розташування ділянок, де планують будувати ВЕС. Натисніть на ділянку, щоб побачити кадастрові номери ділянок, відведених під будівництво ВЕС

Наступні гірські ділянки, які можуть використати для будівництва ВЕС, це райони гір Сиголка та Гордя (інша назва – Хорде, Гордя Жабівська тощо). Це частина Покутсько-Буковинських Карпат, а саме її Ліснівський хребет. Обидві гори зараховують до території Микуличина, хоча вони розташовані досить далеко від самого села. Фактично вони перебувають посередині між Ворохтою та Космачем. Повз Сиголку і Гордю прокладений піший туристичний маршрут від Микуличина до Татарова і Ворохти.

Гора Сиголка має «зріст» 1290 метрів. На її полонинах розташовані кілька ділянок, що належать Яремчанській міській раді, загальною площею понад 18 га. Ще 6,6 га там перебувають у державній власності. Уся земля має призначення земель запасу.

Гора Гордя (1479 м) розташована на межі Яремчанської та Ворохтянської ОТГ. У яремчанській частині хребта перед горою є 22,89 га комунальної землі, теж зі статусом «землі запасу».

Поряд з Гордєю та Сиголкою розташований орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Пожератульський». Це заповідна територія, на якій законом охороняються місця гніздування глухарів, що є рідкісним видом лісової орнітофауни.

Якщо скласти вільні землі до купи, то виходить, що міська рада має на Товстому, Горді і Сиголці понад 67 га землі та може віддати її під забудову вітряками. Для розміщення однієї потужної вітроустановки з додатками зазвичай потрібно до 2 га землі.

Щодо планованої потужності ВЕС у 110 МВт – зазвичай промислові вітроустановки мають одиничну потужність від 2 до 5 МВт, відповідно для реалізації проєкту вітростанції у горах біля Микуличина потрібно буде змонтувати щонайменше 20 вітряків із допоміжною інфраструктурою – під’їзними шляхами, ЛЕПами тощо.

Хто хоче будувати ВЕС у Микуличині?

Заступник міського голови Яремчі Роман Якубовський у коментарі ZAXID.NET розповів, що на слуханнях влада хоче почути думку мешканців щодо потенційного будівництва вітростанції у горах на території їхньої громади. За його словами, це початкова стадія можливого енергетичного проєкту. Лише у випадку, якщо громада схвалить ідею, тоді вже міська рада та інвестор стануть до її реалізації, зокрема до розробки детального плану території, виділення землі в оренду тощо, наголосив посадовець.

На запитання, хто є ініціатором спорудження вітростанції, Роман Якубовський повідомив, що не пам’ятає точної назви компанії, проте додав, що це «той інвестор, що побудував вітровий парк у Нижніх Воротах» на Закарпатті.

«Ми їздили на Закарпаття, дивилися як вони працюють. Були і в горах, де стоять вітряки, і на їхньому заводі, де вони їх виготовляють. Це є наш український інвестор», – розповів заступник міського голови. Він додав – якщо жителі на громадських слуханнях проголосують за вітряки, тоді компанія невдовзі презентує їм свій проєкт. «Не думаю, що хтось з громади буде проти ВЕС, адже це додаткове виробництво електроенергії, якого так потребує Україна», – сказав він.

Що за інвестор з Нижніх Воріт?

Комплекс вітрових станцій у селі Нижні Ворота на межі Львівщини і Закарпаття побудувала група компаній під брендом «Вітрові парки України». Перший вітряк запустили ще 2024 року. Група реалізує масштабну програму з розвитку вітроенергетики в Карпатах, загалом вони планують встановити до 225 вітроенергетичних установок на високогір’ї Закарпаття, що даватимуть близько 1,16 ГВт сукупної потужності.

Попри на позір добрі наміри – виробництво «зеленої» електроенергії та нові потужності на тлі зруйнованих або пошкоджених Росією «традиційних» ТЕЦ і ТЕС – група компаній та її проєкти мають суперечливу репутацію. Якщо до будівництва ВЕС у Нижніх Воротах екологи не мали значних зауважень, то решта проєктів «Вітрових парків» зі зведення вітростанцій у Закарпатській області зазнали нищівної критики.

За словами екологів та місцевих активістів, будівництво у високогір’ї, зокрема на полонині Руна (Рівна) відбувалося з порушенням законодавства, адже воно розпочалося без висновку з оцінки впливу на довкілля, також створення ВЕС завдало великої шкоди тамтешній природі (вирубка пралісів, розорювання ґрунтів тощо).

Попри це, міністерство економіки, довкілля та сільського господарства надало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД) щодо будівництва вітростанції на високогір’ї.

Низка активістів, екологів та парламентарів, які не підтримали будівництва, стверджували, що після критики робіт на полонині Руна на Закарпатті проти них було розгорнуто скоординовану інформаційну атаку. Зокрема, це була екологиня Оксана Мудра, народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші.

У «Вітряних парках» заяви опонентів називали маніпуляціями і стверджували, що мають усі дозвільні документи від Державної інспекції архітектури і містобудування. За їхніми словами, до вирубок пралісів задля прокладання ліній електропередачі та під’їзних доріг вони не мали стосунку, а будівництво фундаменту під вітростанцію не вимагало наявності схваленого звіту ОВД.

Група компаній планує далі встановити свої ВЕС на закарпатських полонинах Красна, Апецька та інших.

«Вітряні парки України» пов’язані з колишнім нардепом VIII та XIX скликання Максимом Єфімовим, який починав кар’єру промисловця на Донеччині та свого часу входив до «Партії регіонів», а також Едуардом Мкртчаном – сином українсько-російського мільярдера Олега Мкртчана. Останній був співзасновником свого часу найбільшої промислової групи в Україні – «Індустріального союзу Донбасу» (половина акцій якого належала російським інвесторам). У 2019-2025 рр. Олег Мкртчан перебував у російській тюрмі за фінансові оборудки з бюджетними коштами, нині його звільнили «за станом здоров’я».

У «Вітряних парках України», що є материнською компанією групи, Єфімов має 25%, а Мкртчан – 75%, але не прямо, а через зареєстровану на Кіпрі «Астрелла Холдінгз Лімітед».

Максима Єфімова у медіа називають одним з найбагатших людей сучасної України. Раніше його також згадували у контексті купівлі ним активів родини президента-втікача Віктора Януковича, зокрема виставкового центру «Парковий» у Києві, енергогенеруючої компанії «Донбасенерго», а також ведення бізнесу в окупованому Росією Криму.

У проєкті будівництва ВЕС у Карпатах також бере участь ТзОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» – це компанія, що виготовляє вітротурбіни та інше вітроенергетичне обладнання. На початку повномасштабного вторгнення вона переїхала з Краматорська на Донеччині у Перечин на Закарпатті. Тут «Френдлі» розгорнула виробництво, створила індустріальний парк та планує побудувати житловий масив для релокованих зі східних регіонів працівників, що збільшить населення Перечина майже вдвічі.

Бенефіціарами «Френдлі Віндтехнолоджі» є згаданий вище Максим Єфімов, Олена Рикова з Сум, а також Владислав Єременко з Краматорська. Останній також є генеральним директором компанії «Вітряні парки України».