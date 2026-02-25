Село Микуличин розташоване в Яремчанській громаді

У неділю, 8 березня, у селі Микуличин Яремчанської ТГ Івано-Франківській області відбудуться громадські слухання щодо будівництва вітроелектростанції потужністю до 110 МВт. Про це у вівторок, 24 лютого, повідомила Яремчанська міська рада.

Йдеться про можливе зведення ВЕС на ділянках Товстий, Сиголка та Гордя. Детальнішої інформації про інвестора та параметри проєкту наразі не розголошують.

Мешканців громади закликають долучитися до обговорення та висловити свою позицію щодо реалізації ініціативи. Слухання відбудуться 8 березня о 12:00 у спортзалі Микуличинського ліцею на вул. Горби, 30.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства надало позитивний висновок щодо будівництва вітрової електростанції на полонині Руна на Закарпатті. У міністерстві зазначили, що врахували вплив проєкту на природу полонини. Напередодні рішення 17 народних депутатів підписали спільне звернення до міністра економіки Олексія Соболєва з проханням визнати недопустимим будівництво на полонині Руна.