Забудовник почав зводити фундаменти на полонині до рішення міністерства

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства надало позитивний висновок щодо проєкту будівництва вітрової електростанції на території полонини Руна на Закарпатті. Про це повідомили у пресслужбі міністерства 13 лютого.

Мінекономіки завершило розгляд матеріалів у межах процедури оцінки впливу на довкілля та зробило висновок, що проєкт будівництва ВЕС на території Тур’є-Реметівської громади може бути реалізований. У міністерстві не вважають, що будівництво на полонині Руна сильно вплине на її флору та фауну.

«Екологічна частина матеріалів ґрунтується на дослідженнях, які підтвердили низький показник впливу на птахів та кажанів. Об’єкти станції розміщуються на належній відстані від об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), а сама територія планованої діяльності не входить до складу ПЗФ чи Смарагдової мережі. Результати розрахунків підтверджують низький показник негативного впливу на довкілля», – повідомили у пресслужбі міністерства.

У пресслужбі Мінекономіки пояснили, що територія, де планують звести станцію, розташована за межами пралісів та водно-болотних угідь міжнародного значення – на відстані 80, 140 та 490 м. На думку посадовців, будівництво не зачепить охоронні зони.

Крім того, Мінекономіки заявило, що полонина не є первинною дикою територією, оскільки зазнала антропогенного впливу у 1960-х роках, коли там розмістили військовий обʼєкт.

«Проєкт не передбачає вирубку лісів у межах процедури оцінки впливу на довкілля. Доступ до майданчика здійснюється по наявній бетонній дорозі, а технологічні проїзди плануються в межах полонини. Лісові дороги, які можуть будуватися ДП “Ліси України”, не є частиною проєкту вітроустановок. В ході перевірок контролюючих органів правопорушень не виявлено: будівництво здійснюється з дотриманням чинних норм земельного та містобудівного законодавства», – йдеться у повідомленні Мінекономіки.

У міністерстві підсумували, що реалізація ВЕС на полонині Руна відповідає нормам, а забудовник має всі належні документи для будівництва. Водночас там наголосили, що рішення щодо ОВД на полонині не означає автоматичні позитивні рішення про оцінку впливу довкілля для інших ділянок.

За даними міністерства, будівництво ВЕС на полонині Руна зумовлено енергетичною необхідністю, оскільки після російських атак Україна втратила частину електрогенеруючих потужностей.

Вітряки на полонині Руна – що відомо

У травні 2024 року Тур’є-Реметівська сільрада затвердила детальний план території, де планують звести ВЕС. Там готуються звести 30 вітроустановок загальною потужністю до 156 МВт.

Будівництво на Руні є частиною масштабного проєкту, у межах якого в українських Карпатах планують встановити 334 вітроустановки. Будівництвом займається компанія «Вітряні парки України».

Документ про зведення ВЕС на полонині оскаржили в суді природоохоронці, вказуючи на екологічні ризики та можливі перетини планованого будівництва з територіями природно-заповідного фонду. У січні 2025 року Міндовкілля призупинило процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) до завершення судових процесів.

Попри рішення міністерства забудовник почав зводити фундаменти, спираючись на дозвіл Державної інспекції архітектури та містобудування на підготовчі роботи. 21 серпня 2025 року Закарпатський окружний адмінсуд відмовив у скасуванні ДПТ, у листопаді 2025 року це рішення підтвердила й апеляція.

Напередодні рішення міністерства економіки 17 народних депутатів підписали спільне звернення до міністра економіки Олексія Соболєва з проханням визнати недопустимим будівництво на полонині Руна. Зокрема, під закликом до міністра підписалися:

Овчинникова Юлія («Слуга народу»)

Юрчишин Ярослав («Голос»)

Піпа Наталія («Голос»)

Васильченко Галина («Голос»)

Юнаков Іван («Слуга народу»)

Климпуш-Цинцадзе Іванна («Європейська солідарність»)

Загоруйко Аліна («Слуга народу»)

Грищук Роман («Слуга народу»)

Ташева Таміла («Голос»)

В'ятрович Володимир («Європейська солідарність»)

Подгорна Вікторія («Слуга народу»)

Стефанишина Ольга («Голос»)

Кравчук Євгенія («Слуга народу»)

Веніславський Федір («Слуга народу»)

Аліксійчук Олександр («Слуга народу»)

Потураєв Микита («Слуга народу»)

Лозинський Роман («Голос»)

Втім, рішення про дозвіл на будівництво все ж ухвалили, а Соболєв заявив, що наразі відсутні законні підстави для визнання діяльності недопустимою. Він стверджує, що проєкт ВЕС створить для громади нові робочі місця та покращить економічний клімат в регіоні.