Екоактивісти вимагають скасувати дозвіл Тур’є-Реметівської сільради на будівництво вітряків

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів не розглядатиме документи, подані компанією «Вітряний парк Турянський» для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, щоб звести ВЕС на Полонині Руна. Про це йдеться в наказі Міндовкілля, оприлюдненому 22 січня.

Розгляд документів забудовника зупинили, поки Закарпатський окружний суд розглядає позов Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) до Тур’є-Реметівської сільської ради. Активісти вимагають скасувати рішення депутатів сільради від 23 травня 2024, яким вони дозволили зведення на гірському хребті Полонина Руна 30 вітряків.

У ЕПЛ розповіли, що 23 грудня 2024 року ТОВ «Вітряний парк Турянський» оприлюднило звіт з оцінки впливу на довкілля в реєстрі ОВД та на сайті Тур’є Реметівської сільської ради. А 9 січня 2025 року відбулось громадське обговорення звіту в режимі онлайн.

«Ряд громадських організацій Закарпаття подали свої зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля. Також ЕПЛ повторно звернулася до Міндовкілля про зупинення розгляду документів, поданих замовником у рамках процедури ОВД. Рішення Міндовікілля слугує важливим прецедентом для захисту інших природних територій від ризикованих проєктів забудови», – зазначили в ЕПЛ.

Нагадаємо, затверджений депутатами Тур’є-Реметівської сільської ради детальний план передбачає будівництво на території урочища «Полонина Руна» 30 вітряків з висотою щогли 100 м та діаметром ротора 151 метри. Проект з будівництва ВЕС у Карпатах і зокрема на Полонині Руні реалізовує ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі». Власниками компанії є мешканка Києва Раїса Кобилянська та мешканець Краматорська Владислав Єременко.