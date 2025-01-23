Міндовкілля призупинило зведення ВЕС на закарпатській Полонині Руна
Документи забудовника не розглядатимуть, поки йде суд
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів не розглядатиме документи, подані компанією «Вітряний парк Турянський» для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, щоб звести ВЕС на Полонині Руна. Про це йдеться в наказі Міндовкілля, оприлюдненому 22 січня.
Розгляд документів забудовника зупинили, поки Закарпатський окружний суд розглядає позов Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) до Тур’є-Реметівської сільської ради. Активісти вимагають скасувати рішення депутатів сільради від 23 травня 2024, яким вони дозволили зведення на гірському хребті Полонина Руна 30 вітряків.
У ЕПЛ розповіли, що 23 грудня 2024 року ТОВ «Вітряний парк Турянський» оприлюднило звіт з оцінки впливу на довкілля в реєстрі ОВД та на сайті Тур’є Реметівської сільської ради. А 9 січня 2025 року відбулось громадське обговорення звіту в режимі онлайн.
«Ряд громадських організацій Закарпаття подали свої зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля. Також ЕПЛ повторно звернулася до Міндовкілля про зупинення розгляду документів, поданих замовником у рамках процедури ОВД. Рішення Міндовікілля слугує важливим прецедентом для захисту інших природних територій від ризикованих проєктів забудови», – зазначили в ЕПЛ.
Нагадаємо, затверджений депутатами Тур’є-Реметівської сільської ради детальний план передбачає будівництво на території урочища «Полонина Руна» 30 вітряків з висотою щогли 100 м та діаметром ротора 151 метри. Проект з будівництва ВЕС у Карпатах і зокрема на Полонині Руні реалізовує ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі». Власниками компанії є мешканка Києва Раїса Кобилянська та мешканець Краматорська Владислав Єременко.