На найбільшій полонині Карпат розмістять стометрові вітряки

У четвер, 23 травня, на засіданні сесії Тур’є-Реметівської сільської ради затвердили детальний план території урочища «Полонина Руна», який передбачає зведення на гірському хребті 30 вітряків. За рішення проголосували 14 депутатів сільської ради.

Відео з сесійного залу оприлюднило Mukachevo.net. Рішення про затвердження детального плану території Полонини Руни розглядали останнім. Його підтримали 14 депутатів, шестеро проголосували проти, а один утримався.

Затверджений детальний план стосується 1128 га площі території Тур’є-Реметівської сільради. У ньому вказано, що Руна є найбільшою полониною Українських Карпат, через яку проходять кілька туристичних маршрутів. До полонини прилягають - орнітологічний заказник «Соколові Скелі», а з її південно-східних схилів бере початок водоспад Воєводин.

«Полонина Руна популярна серед туристів для прогулянок чи пішохідних походів. В сезон чорниці – схили заповнені ягодами та їх збирачами. Проте якраз занедбаність території, її природо-ресурсне виснаження і неконтрольовані антропогенні процеси призводять до забруднення середовища», – зазначають автори документу, стверджуючи, що ситуацію на цій території виправить «реалізація об’єктів зеленої енергетики».

Загалом затверджений депутатами детальний план передбачає будівництво на території урочища «Полонина Руна» 30 вітряків з висотою щогли 100 м та діаметром ротора 151 метри. Від продажу 3% генерації вітропарку громада щорічно отримуватиме 50 млн грн. Для порівняння – у 2023 році увесь бюджет Тур’є-Реметівської сільради склав близько 170 млн грн.

Нагадаємо, проект з будівництва ВЕС у Карпатах і зокрема на Полонині Руні реалізовує ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі». У січні компанія встановила перший вітряк на межі Львівської та Закарпатської областей. Загалом ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» має намір збудувати в Карпатах вітроелектростанції, загальною потужністю понад 500 мегават. Співфінансуватиме зведення сотні вітротурбін державний «Ощадбанк».

Власниками ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» є мешканка Києва Раїса Кобилянська та мешканець Краматорська Владислав Єременко.