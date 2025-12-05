Україна отримала потенційних суперників на ЧС-2026: результати жеребкування
За океаном визначили 12 груп, в яких команди боротимуться за вихід в плейоф
У п’ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у червні-липні 2026 року у США, Канаді та Мексиці. І хоча збірна України ще не гарантувала собі участь на Мундіалі – для цього у плейоф кваліфікації треба перемогти спочатку Швецію, а потім сильнішого з пари Польща/Албанія – потенційних суперників по групі «синьо-жовті» вже отримали.
Згідно з результатами жеребкування, якщо Україна подолає вищевказану перешкоду, то потрапить до групи F, де її суперниками стануть Нідерланди, Японія та Туніс.
Результати жеребкування ЧС-2026:
- А: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець плейоф Європи (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія)
- В: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф Європи (Італія/Північна Ірландія/Вельс/Боснія і Герцеговина)
- С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті
- D: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф Європи (Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово)
- E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао
- F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф Європи (Україна/Швеція/Польща/Албанія)
- G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія
- H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде
- I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плейофу (Ірак/Болівія/Суринам)
- K: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія
- J: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плейофу (ДР Конго/Ямайка/Нова Каледонія)
- L: Англія, Хорватія, Панама, Гана
Нагадаємо, ЧС-2026 стане історичним – на ньому вперше виступлять 48 команд. У плейоф Мундіалю вийдуть по два найкращих колективи кожної групи, а також вісім найкращих команд, що фінішують третіми. Саме дійство відбудеться з 11 червня до 11 липня.
