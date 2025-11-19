Збірна України зберігає шанс потрапити на Мундіаль

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна в порівнянні з попереднім реєстром опустилась на 28-ме місце, пропустивши вперед Канаду.

«Синьо-жовті» наразі мають у своєму доробку 1557,47 бала. Серед представників УЄФА українська команда 14-та.

Нагадаємо, у листопаді збірна України у відборі на ЧС-2026 зіграла два матчі. В першому розгромно поступилась Франції з рахунком 0:4, а в другому дотиснула Ісландію 2:0. Як наслідок, команда Сергія Реброва фінішувала у квартеті D на другій сходинці і здобула право поборотися за вихід на Мундіаль через плейоф кваліфікації.

Рейтинг ФІФА станом на 19 листопада 2025 року:

1. Іспанія – 1877,18 бала

2. Аргентина – 1873,33

3. Франція – 1870

4. Англія – 1834,12

5. Бразилія – 1760,46 (+2)

6.Португалія – 1760,38 (-1)

Нідерланди – 1756,27 (-1)

Бельгія – 1730,71

Німеччина – 1724,15 (+1)

Хорватія – 1716,88 (+1)

…

25. Туреччина – 1582,69 (+1)

26. Австралія – 1574,01 (-1)

27. Канада – 1559,15 (+1)

28. Україна – 1557,47 (-1)

29. Норвегія – 1553,14

30. Панама – 1540,43 (+1)

Нагадаємо, жеребкування плейоф європейського відбору на ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом. Півфінали заплановані на 26 березня, а фінальні матчі – на 31 березня 2026 року. Потенційними опонентами збірної України можуть стати Румунія, Швеція, Північна Ірландія або Північна Македонія.