Україна опустилась у рейтингу ФІФА після виходу в плейоф відбору ЧС-2026
Міжнародна федерація футболу оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна в порівнянні з попереднім реєстром опустилась на 28-ме місце, пропустивши вперед Канаду.
«Синьо-жовті» наразі мають у своєму доробку 1557,47 бала. Серед представників УЄФА українська команда 14-та.
Нагадаємо, у листопаді збірна України у відборі на ЧС-2026 зіграла два матчі. В першому розгромно поступилась Франції з рахунком 0:4, а в другому дотиснула Ісландію 2:0. Як наслідок, команда Сергія Реброва фінішувала у квартеті D на другій сходинці і здобула право поборотися за вихід на Мундіаль через плейоф кваліфікації.
Рейтинг ФІФА станом на 19 листопада 2025 року:
- 1. Іспанія – 1877,18 бала
- 2. Аргентина – 1873,33
- 3. Франція – 1870
- 4. Англія – 1834,12
- 5. Бразилія – 1760,46 (+2)
- 6.Португалія – 1760,38 (-1)
- Нідерланди – 1756,27 (-1)
- Бельгія – 1730,71
- Німеччина – 1724,15 (+1)
- Хорватія – 1716,88 (+1)
- …
- 25. Туреччина – 1582,69 (+1)
- 26. Австралія – 1574,01 (-1)
- 27. Канада – 1559,15 (+1)
- 28. Україна – 1557,47 (-1)
- 29. Норвегія – 1553,14
- 30. Панама – 1540,43 (+1)
Нагадаємо, жеребкування плейоф європейського відбору на ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом. Півфінали заплановані на 26 березня, а фінальні матчі – на 31 березня 2026 року. Потенційними опонентами збірної України можуть стати Румунія, Швеція, Північна Ірландія або Північна Македонія.