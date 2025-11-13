Тарас Михавко привіз пенальті у дебютному матчі за національну команду

У четвер, 13 листопада, збірна України в межах 5-го туру відбору на чемпіонат світу у Парижі зустрічалась з Францією. Сергій Ребров випустив в основі абсолютного дебютанта – захисника «Динамо» Тараса Михавка, натомість у заявку не потрапили наддосвідчені Микола Матвієнко та Руслан Маліновський (гравці ризикували пропустити вирішальну гру з Ісландією у разі отримання жовтої картки). На жаль, українці знову не змогли нічого запропонувати топзбірній, нахапавши повну торбу голів.

Відбір до ЧС-2026, 5-й тур

Група D

Франція – Україна – 4:0

Голи: Мбаппе, 54 (п.), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88

Перший тайм минув під акомпанемент атак французів – українці грали на відбій. «Синьо-жовті» блокували все, що летіло у наші ворота, однак на 17-й хвилині дозволили пробити Мбаппе з 22-х метрів – Трубін відбив м'яч у нижньому куті, перевівши на кутовий. Незадовго до перерви кіпер «Бенфіки» знову врятував, зреагувавши на постріл Барколя у дальню дев’ятку. Українці у першому таймі не завдали жодного удару у площину воріт «Ле Бльо», однак втримали свої ворота сухими.

Одразу по перерві Україна мала шанс на пенальті – Назарина отримав удар по нозі у штрафному французів і VAR довго вивчав епізод. На жаль, одинадцятиметровий так і не призначили. Натомість у наступній атаці Михавко надто агресивно пішов у боротьбу проти Олісе, наступив йому на ногу й арбітр вказав на позначку. Кіліан Мбаппе ударом по центру панєнкою відправив сферу у сітку.

На 71-й хвилині Олісе обрізав пасом всю оборону збірної України і вивів сам на сам Екітіке – той, намагаючись продавати Трубіна, влучив у стійку. В середині другого тайму Франція подвоїла свою перевагу: Ярмолюк під тиском віддав неточну передачу, яка була перехоплена, м'яч прилетів до Олісе в район одинадцятиметрової позначки і лідер «Баварії» з розвороту прошив Трубіна. Наприкінці матчу Мбаппе добив «синьо-жовтих», оформивши дубль, а за дві хвилини до завершення гри Екітіке поставив масну крапку у матчі – 4:0.

Перемога принесла Франції 13 очок і вивела на Мундіаль. Україна з 7-ма пунктами опустилась на третю сходинку. На другому місці Ісландія (7 балів), яка у своєму матчі перемогла Азербайджан (2:0) та стане головним і вирішальним суперником команди Реброва в останньому турі.