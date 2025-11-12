Сергій Рибалка готується стати тренером

Колишній гравець збірної України Сергій Рибалка оголосив, що завершив кар'єру як професійний футболіст. Про це Рибалка розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Дениса Бойка.

«Професійно вже не буду продовжувати, бо сам розумію, що вік вже такий підходить, що нема за що і навіщо все це робити далі. Тому професійно я вже завершив», – заявив 35-річний футболіст.

Футболіст зазначив, що хоче залишитися у футболі та може став тренером (у Рибалки вже є досвід тренування дитячої команди сумського клубу «Вікторія»).

«Думаю, найближчими днями все стане відомо, коли я підпишу контракт, потиснемо один одному руки й будемо приступати до нового етапу своєї кар’єри, але не як гравця, а як тренера. Але і трішки бігати у своє задоволення як гравцю», – розповів Сергій.

Нагадаємо, Рибалка – вихованець харківського «Арсенала». В «Динамо» перейшов у 2008-му й перебував на контракті до 2017 року (3 голи і 5 асистів у 104 матчах). Разом з киянами двічі ставав чемпіоном України (2014/15, 2015/16), виграв Кубок (2014/15) та Суперкубок країни (2016). Відправлявся в оренду у чеський «Слован» (бронзовий призер чемпіонату Чехії сезону 2012/13) та турецький «Сівасспор». У 2018-му став повноцінним гравцем представника Суперліги.

З 2021-го по 2023-й роки виступав за «Олександрію», звідки перебрався в ЛНЗ. Черкасців покинув у липні 2024 року, а через два місяці приєднався до аматорського клубу «Лісне», за який бігає дотепер (команда перебуває на межі зникнення через серйозні фінансові проблеми).

Виступав за збірні України різних вікових груп (U-18, U-19, U-20 та U-21). За національну команду провів 9 матчів (без результативних дій). Найвищим досягненням півзахисника в іграх за збірні був виступ на юнацькому Євро-2009, де «синьо-жовті» стали чемпіонами Європи U-19. Також Рибалка потрапляв у заявку на Євро-2016, але не провів на турнірі жодного матчу.