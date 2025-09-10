Дмитро Чигринський став першим українцем у складі іспанської «Барселони»

Український захисник Дмитро Чигринський у віці 38 років вирішив повісити бутси на цвях. Про це на своїй сторінці в інстаграм повідомив його агент Олександр Панков.

Нагадаємо, Чигринський – вихованець львівського футболу. На професіональному рівні дебютував за «Карпати». Влітку 2002-го перейшов у «Шахтар», у структурі якого перебував до 2015 роки (з перервою на сезон у запорізькому «Металурзі» та іспанській «Барселоні»). У складі першої команди донеччан вперше зіграв 19 червня 2004 року у матчі з «Металургом».

Влітку 2009 року за 25 млн євро перейшов в «Барселону». Вже за рік «Шахтар» викупив його назад за 15 мільйонів. У лютому 2015-го у статусі вільного агента приєднався до «Дніпра». Влітку 2016-го перебрався у грецький АЕК, а згодом виступав за місцевий «Іонікос». В серпні 2023 року повернувся в «Шахтар», однак в липні 2024-го покинув «гірників» і з того часу залишався без команди.

У його доробку на клубному рівні 7 титулів чемпіона України з «Шахтарем» (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубки України (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубки України (2009, 2014) та Кубок УЄФА (2009). У складі «Барселони» став чемпіоном Іспанії (2009/10) та переможцем Клубного чемпіонату світу (2009). З АЕКом завоював золоті медалі чемпіонату Греції (2017/18).

Зі збірною України U-19 взяв бронзу Євро-2004. З командою U-21 завоював срібло чемпіонату Європи 2006 року. За національну команду провів 29 матчів.

Варто зазначити, що Чигринський вже визначився зі своїм подальшим майбутнім. Він приєднався до тренерського штабу нового наставника грецького «Аріса» – Маноло Хіменеса, який раніше очолював «Севілью», АЕК (чотири рази), «Сарагосу», «Лас-Пальмас», «Аль-Райян», «Аль-Вахду», «Серро Портеньйо» та АПОЕЛ. До слова, Чигринський свого часу вже працював під керівництвом Хіменеса в АЕКу, провівши разом із ним 58 матчів.