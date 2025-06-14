Ексголкіпер «Динамо», «Шахтаря» та збірної України оголосив про завершення кар'єри футболіста
Олександр Рибка вирішив повісити бутси на цвях
Відомий український голкіпер Олександр Рибка покидає великий футбол. Про це воротар повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
«Я ухвалив рішення про завершення ігрової кар'єри. Хочу працювати тренером воротарів. В мене є ліцензія B», – заявив Олександр у коментарі виданню «Український футбол».
Нагадаємо, Рибка – вихованець «Динамо». За київську команду дебютував у 2005 році. У 2010-му перейшов в «Оболонь». За рік став гравцем донецького «Шахтаря». У січні 2012-го в крові Олександра було виявлено заборонений препарат – фуросемід (гравець заявив, що заборонена речовина була в сечогінному засобі для схуднення). Зрештою, УЄФА дискваліфікував футболіста на два роки.
У 2014 році Рибка повернувся в «Динамо», де провів два сезони. Далі був закордонний вояж: турецькі «Карабюкспор» (2017-2018) та «Афжет Афьонспор» (2018-2019), азербайджанський «Сабаїл» (2019-2020), латвійська «Лієпая» (2020-2021). З 2021-го по 2023-й роки виступав за харківський «Металіст» з перервою на оренду в турецький «Болуспор». У 2023 році грав за «Львів», а останньою його командою стала «Оболонь».
Виступав за збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-21). За національну збірну України дебютував 11 жовтня 2011 року в матчі проти Естонії (провів 2 поєдинки).
У його доробку три чемпіонства (2006/07, 2014/15, 2015/16), чотири Кубки України (2006/07, 2011/12, 2013/14, 2014/15) та Суперкубок країни (2007) з «Динамо». Також він завоював Кубок Латвії-2020 з «Лієпаєю», а також взяв золото УПЛ (2011/12) та Кубок України (2011/12) з «Шахтарем».
Рибка також запам’ятався серйозним скандалом, який увійшов в історію українського футболу. У 2006 році у матчі проти київського ЦСКА він пішов на перехоплення й отримав удар в голову ногою від Сергія Матюка, який намагався пробити по м’ячу. Після цього Рибка, можливо у стані афекту, почав бити лежачого суперника ногами, за що був вилучений. На поле одразу ж вибіг головний тренер ЦСКА Юрій Максимов і спробував нокаутувати Олександра ударом в обличчя.