38-річний воротар встиг пограти одразу за двох непримиренних суперників

Відомий український голкіпер Олександр Рибка покидає великий футбол. Про це воротар повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

«Я ухвалив рішення про завершення ігрової кар'єри. Хочу працювати тренером воротарів. В мене є ліцензія B», – заявив Олександр у коментарі виданню «Український футбол».

Нагадаємо, Рибка – вихованець «Динамо». За київську команду дебютував у 2005 році. У 2010-му перейшов в «Оболонь». За рік став гравцем донецького «Шахтаря». У січні 2012-го в крові Олександра було виявлено заборонений препарат – фуросемід (гравець заявив, що заборонена речовина була в сечогінному засобі для схуднення). Зрештою, УЄФА дискваліфікував футболіста на два роки.

У 2014 році Рибка повернувся в «Динамо», де провів два сезони. Далі був закордонний вояж: турецькі «Карабюкспор» (2017-2018) та «Афжет Афьонспор» (2018-2019), азербайджанський «Сабаїл» (2019-2020), латвійська «Лієпая» (2020-2021). З 2021-го по 2023-й роки виступав за харківський «Металіст» з перервою на оренду в турецький «Болуспор». У 2023 році грав за «Львів», а останньою його командою стала «Оболонь».

Виступав за збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-21). За національну збірну України дебютував 11 жовтня 2011 року в матчі проти Естонії (провів 2 поєдинки).

У його доробку три чемпіонства (2006/07, 2014/15, 2015/16), чотири Кубки України (2006/07, 2011/12, 2013/14, 2014/15) та Суперкубок країни (2007) з «Динамо». Також він завоював Кубок Латвії-2020 з «Лієпаєю», а також взяв золото УПЛ (2011/12) та Кубок України (2011/12) з «Шахтарем».

Рибка також запам’ятався серйозним скандалом, який увійшов в історію українського футболу. У 2006 році у матчі проти київського ЦСКА він пішов на перехоплення й отримав удар в голову ногою від Сергія Матюка, який намагався пробити по м’ячу. Після цього Рибка, можливо у стані афекту, почав бити лежачого суперника ногами, за що був вилучений. На поле одразу ж вибіг головний тренер ЦСКА Юрій Максимов і спробував нокаутувати Олександра ударом в обличчя.