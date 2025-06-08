Київське «Динамо» взяло одразу дві нагороди

Українська Прем'єр-ліга на своєму сайті назвала найкращих за підсумками сезону 2024/25. Так найкориснішим гравцем елітного дивізіону став Владислав Ванат. Нападник «Динамо» переміг у бомбардирських перегонах, забивши 17 голів. У топ-3 також опинились Георгій Судаков з «Шахтаря» та Іван Калюжний з «Олександрії».

У номінації «Найкращий молодий гравець» переміг захисник «Динамо» Тарас Михавко. Він обійшов Іллю Крупського з «Ворскли» та Дениса Марченка з «Оболоні».

Найкращим ж воротарем минулого сезону став голкіпер «Олександрії» Георгій Єрмаков (у 15-ти матчах з 30-ти відстояв «на нуль»). Другу та третю сходинки посіли Дмитро Різник («Шахтар») та Олексій Паламарчук («Інгулець»).

Першим серед тренерів став Руслан Ротань, який здобув з «Олександрією» історичне срібло. Натомість Олександр Шовковський, який привів «Динамо» до чемпіонства, став лише другим. Замкнув трійку вже колишній наставник «Кривбаса» Юрій Вернидуб.

Найкращим же арбітром сезону визнали Миколу Балакіна. Він зумів обійти Віталія Романова та Володимира Новохатнього.