50-річний фахівець потрапив до престижної компанії

Напередодні «Динамо» в межах 29-го туру УПЛ на виїзді розписало нічию з «Чорноморцем» (1:1) і достроково, за тур до фінішу, забезпечило собі золоті медалі першості. Кияни завоювали вже 17-те чемпіонство у своїй історії за часів незалежної України.

Для Олександра Шовковського це чемпіонство стало першим у статусі наставника «Динамо». Раніше він 14 разів ставав чемпіоном України як гравець. Таким чином Шовковський став сьомим динамівцем, якому підкорилися золоті чемпіонські нагороди і в статусі гравця, і в статусі тренера – раніше аналогічне досягнення підкорювалося Валерію Лобановському, Йожефу Сабо, Михайлу Фоменку, Анатолію Демʼяненку, Олексію Михайличенку та Сергію Реброву.

Однак за часів Незалежності Шовковський став лише третім в історії чемпіонату України за цим показником.

Хто вигравав чемпіонат України як тренер і гравець:

Анатолій Дем'яненко («Динамо») – 1 чемпіонство (гравець), 1 (тренер).

(«Динамо») – 1 чемпіонство (гравець), 1 (тренер). Сергій Ребров («Динамо») – 9 чемпіонств (гравець), 2 (тренер).

(«Динамо») – 9 чемпіонств (гравець), 2 (тренер). Олександр Шовковський («Динамо») – 14 чемпіонств (гравець), 1 (тренер).

Нагадаємо, Шовковський очолив «Динамо» у грудні 2023 року, замінивши на своїй посаді Мірчу Луческу. Загалом 50-річний фахівець провів біля керма «біло-синіх» 75 матчів у всіх турнірах. Його команда здобула 50 перемог, 15 матчів звела до нічиїх, ще 10 – програла.

До слова, у поточному сезоні «Динамо» залишилось зіграти ще один матч – у суботу, 24 травня, в рамках 30-го туру кияни прийматимуть ковалівський «Колос».