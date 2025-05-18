До побиття «вічного» Шацьких залишилось 11 голів

У матчі 29-го туру чемпіонату України київське «Динамо» розписало бойову нічию з одеським «Чорноморцем» (1:1), оформивши своє 17-те чемпіонство. Єдиний гол «біло-синіх» з пенальті забив Андрій Ярмоленко, записавши до свого доробку вже 114-й влучний удар в УПЛ. Як наслідок, 35-річний вінгер став одноосібним лідером столичного клубу за показником голів у чемпіонатах України.

Ярмоленко оновив рекорд, який встановив нинішній тренер збірної України Сергій Ребров у складі динамівців. У наставника національної команди 113 голів в чемпіонаті України за «Динамо». Тепер Ярмоленку залишилося побити «вічний» рекорд Максима Шацьких за голами в УПЛ. До досягнення – лише 11 м'ячів.

Топ-10 бомбардирів «Динамо» в чемпіонатах України:

1. Андрій Ярмоленко – 114 голів

2. Сергій Ребров – 113 голів

3. Максим Шацьких – 96 голів

4. Андрій Шевченко – 83 голи

5. Віктор Леоненко – 61 гол

6. Віктор Циганков – 60 голів

7-8. Віталій Буяльський – 58 голів

7-8. Олег Гусєв – 58 голів

9. Артем Мілевський – 57 голів

10. Валентин Белькевич – 51 гол

Нагадаємо, «Динамо» у поточному сезоні залишилось зіграти ще один матч – у суботу, 24 травня, в рамках 30-го туру кияни прийматимуть ковалівський «Колос».