Доля путівки у Лігу конференцій вирішуватиметься в останньому турі

У суботу, 17 травня, «Карпати» в межах 29-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з «Колосом». Львів’яни швидко вийшли вперед і могли ще декілька разів збільшувати свою перевагу, однак м’яч вперто не ліз у ворота. По перерві «леви» дозволили супернику зрівняти, а на останній хвилині примудрились пропустити вдруге і, як наслідок, програли. Щобільше, «Карпати» у боротьбі за єврокубки пропустили вперед житомирське «Полісся», яке у паралельній зустрічі здолало луганську «Зорю» (1:0).

УПЛ, 29-й тур

«Колос» (Ковалівка) – «Карпати» (Львів) – 2:1

Голи: Велетень, 55, Гагнідзе, 89 – Краснічі, 9 (аг.)

«Карпати» забили вже на 9-й хвилині матчу. Бруніньйо намагався вивести Краснопіра на побачення з голкіпером, але захисник заблокував передачу і м’яч знову прилетів до бразильця. Той з гострого кута пробив під дальню стійку, і Краснічі, який блокував Чачуа, зрізав його у власні ворота.

В середині тайму Пахолюк відбив удар Чачуа, а Танда на добиванні дивом не влучив у ворота з метра. Наприкінці тайму Алефіренко опинився на газоні «Карпат» і вимагав пенальті, натомість заробив «гірчичник».

По перерві «Колос» зрівняв: Велетень закинув «за комірець» Кінарейкіну, який до цього декілька разів рятував «Карпати». А на останній хвилині матчу Гагнідзе остаточно поховав єврокубкові амбіції «левів», закрутивши з гострого кута під дальню стійку.

Перемога принесла «Колосу» 35 очок і десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Карпати» з 46-ма пунктами опустились на п'яте місце і наразі не потрапляють у єврокубки.

Все вирішуватиметься в останньому турі: «Карпати» вдома прийматимуть немотивовану «Зорю», а в паралельній зустрічі «Кривбас» приїде в гості до «Полісся» – всі три команди зберігають шанси на Лігу конференцій.