Донецький клуб захистив титул володаря Кубка і завоював право виступати у Лізі Європи

У середу, 14 травня, на Центральному міському стадіоні «Полісся» у Житомирі відбувся фінал Кубка України, в якому донецький «Шахтар» зійшовся з київським «Динамо». Команди обмінялись голами у кожному з таймів, але так і не зуміли виявити сильнішого в основний час. Екстратайми теж не дали результату і все вирішувалось у серії пенальті...

Кубок України, фінал

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:1 (серія пенальті – 6:5)

Голи: Еліас, 64 – Ярмоленко, 43

Вже на старті зустрічі Педро Енріке бив з-за меж штрафного майданчика по воротах «Динамо» – неточно. За трохи Вінісіус врятував «Шахтар», перервавши простріл Ваната з правого флангу.

В середині тайму Буяльський спробував перевірити пильність Різника метрів з 15-ти – кіпер «гірників» впорався. У в’язкій боротьбі «Динамо» таки зуміло вийти вперед під завісу першого тайму. Шапаренко метрів тридцять тягнув м’яч з центра поля, віддав ліворуч на Дубінчака і Владислав розкішним прострілом викотив сферу в район одинадцятиметрової позначки – Ярмоленко в дотик пробив під праву стійку.

Після відпочинку «Шахтар» побіг відігруватись, але зумів зрівняти лише після чотирьох замін від Пушіча. Аліссон навісив з правого флангу на дальню стійку і першим на замиканні був Еліас. За мить Судаков міг подвоювати перевагу донеччан, однак Нещерет потягнув м’яч з-під поперечини.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Нещерет грубо помилився під час розіграшу м'яча від воріт, Криськів поспішав на перехоплення, але захисник в останній момент зумів нівелювати загрозу. Наприкінці матчу Волошин впав у штрафному «Шахтаря» в боротьбі з Педро Енріке, однак арбітр не наважився вказати на позначку. Вже у доданий час Еліас змарнував розкішну можливість оформити дубль, не зумівши цього разу замкнути на дальній стійці.

Овертайми результату не принесли, а в серії пенальті більше пощастило «Шахтарю» – команди реалізували по 5 ударів, а з пострілом Олександра Караваєва впорався Дмитро Різник. Окрім Кубка України «Шахтар» також здобув право виступати у Лізі Європи (навіть якщо фінішує в УПЛ на третій сходинці).