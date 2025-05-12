Бронзовий призер чемпіонату світу може замінити Маріно Пушіча

Головний тренер турецького «Еюпспора» Арда Туран може очолити донецький «Шахтар». Як повідомляє журналіст Ертем Шенер, «гірники» надіслали 38-річному фахівцю офіційну пропозицію.

До слова, раніше цей факт також підтвердив президент «Еюпспора» Мурат Озкая, а спортивний директор донеччан Даріо Срна вже провів зустріч з потенційним кандидатом у Туреччини. На посаді головного тренера Арда має замінити боснійця Маріно Пушіча, який у поточному сезоні не зумів захистити титул чемпіона України й ризикує фінішувати з командою на третій сходинці.

Серед конкурентів «Шахтаря» називають іспанські «Атлетіко» та «Хетафе», які також хотіли б запросити наставника.

Нагадаємо, Туран найбільшої слави у статусі футболіста здобув виступами за турецький «Галатасарай», іспанські «Атлетіко» та «Барселону». У його доробку чемпіонство Туреччини, три чемпіонства Іспанії (одне з мадридцями і два з каталонцями), чотири Кубки та два Суперкубки Іспанії, а також перемога у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. Зі збірною Туреччини він ставав бронзовим призером Євро-2008.

Тренерську кар'єру розпочав у 2023 році, очоливши турецький «Еюпспор», за який нині виступає Тарас Степаненко. Команда під його керівництвом вийшла у Суперлігу і в поточному сезоні йде в турнірній таблиці на шостій сходинці.