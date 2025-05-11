«Зелено-білі» реабілітувались за поразку у першому колі

У неділю, 11 травня, «Карпати» в межах 28-го туру чемпіонату України у Львові приймали «Олександрію». Поєдинок мав ключове значення для обох команд: «містяни» продовжують зберігати шанси на чемпіонство, тоді як «леви» все ще можуть потрапити в єврокубки. Протистояння вийшло по-справжньому запеклим і завершилось перемогою львів’ян у доданий час.

УПЛ, 28-й тур

«Карпати» (Львів) – «Олександрія» (Олександрія) – 2:1

Голи: Краснопір, 80 (п.), Чачуа, 90+5 – Кампуш, 10

Вилучення: Калюжний, 90+1 (Олександрія, друга жовта картка)

Вже фактично перший небезпечний момент призвів до гола. Адамюк перервав навіс у штрафний майданчик «Карпат», м’яч відскочив до Кампуша і той в дотик переправив сферу у нижній кут воріт – 0:1. Господарі огризнулись красивою спробою Невеша – бразилець бив через себе, але м’яч пролетів над поперечиною.

На 18-й хвилині «Карпати» зрівняли: після навісу з флангу кіпер «містян» помилився на виході й м'яч від стегна Кампуша залетів у сітку. Однак взяття воріт скасували через офсайд у Бруніньйо. В середині тайму Танда стріляв з меж штрафного – без проблем для Єрмакова. На 31-й хвилині Чачуа боковими ножицями влучив у хрестовину.

По перерві «Карпати» побігли відігруватись, а «Олександрія» вичікувала на свій шанс в контратаках. Низку вбивчих моментів змарнував Невеш, то не встигаючи на замикання, то б’ючи повз ворота. На 64-й хвилині Адамюк віддав передачу супернику біля своїх воріт і Філіппов ледь не поховав «Карпати» – Олександр поспішив з ударом і Кінарейкін встиг зреагувати.

На 75-й хвилині Копина прихопив Чачуа за футболку у штрафному «Карпат» і Амброзій опинився на газоні. Рефері не зупинив гру і лише згодом скористався VAR. Зрештою, після особистого перегляду епізоду вказав на позначку. Краснопір з пенальті оформив свій дебютний гол за «Карпати». Майже одразу на полі зчинилась бійка – асистент Ротаня Кравченко штовхнув Лупашка, одразу ж підключились футболісти й арбітру «гірчичниками» довелось заспокоювати грубіянів.

Вже у доданий час Калюжний заробив другу жовту картку і залишив гостей у меншості. А на 5-й доданій до матчу хвилині сталось неймовірне – Полегенько видав довге закидання у штрафний і Чачуа в дотик влучно замкнув у дальній кут, зробивши рахунок 2:1.

Перемога принесла «Карпатам» 46 очок і підняла на четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ – «леви» випереджають «Полісся» та «Кривбас» на 2 і 3 бали відповідно. «Олександрія» з 63-ма пунктами друга.