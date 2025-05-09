«Олександрія» за крок від завоювання історичного срібла

У п’ятницю, 9 травня, донецький «Шахтар» в Києві на стадіоні ім. В. Лобановського зустрічався з луганською «Зорею». «Гірники» вже на старті зустрічі залишились у меншості – Грам заробив два «гірчичники». Вилучення сплутало всі карти команді Маріно Пушіча і не дозволило забити. Зрештою, і «Зоря» не змогла реалізувати чисельну більшість – все завершилось миром.

УПЛ, 28-й тур

«Зоря» (Луганськ) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:0

Вилучення: Грам, 17 («Шахтар», друга жовта картка)

На 11-й хвилині після сутички Будківського та Грама арбітр виписав обом по жовтій картці. А вже на 6 хвилин туніський захисник помилився під час обробки м'яча в центрі поля і наступив на Будківського – рефері запалив перед легіонером «червоне світло».

В середині тайму «Шахтар» змарнував одразу два вбивчих моменти. Спочатку Башіч послизнувся біля свого штрафного і Кевін стрільнув метрів з 15-ти поруч зі стійкою. За мить Егіналдо отримав м'яч в центрі карного, але не влучив у сітку. Вантух огризнувся ударом в поперечину.

По перерві Роман ледь не скористався помилкою Фісюна, але Кіріл встиг виправитись. У відповідь Кевін втік сам на сам з Сапутіним, однак пробив прямо в голкіпера. Гойдалки продовжились і вже Будківський опинився один перед воротами – примудрився не влучити в рамку. В середині тайму Кевін бив із лінії штрафного в дев'ятку, але не докрутив. А вже наприкінці зустрічі Фарина замикав головою після кутового – над поперечиною.

Як наслідок, безгольова нічия, яка принесла «Шахтарю» 58 очок і залишила на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Зоря» з 37-ма пунктами сьома.