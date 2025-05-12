Імад Ашур пропрацював у житомирському клубі рівно один рік

«Полісся» на своєму сайті повідомило про припинення співпраці з головним тренером першої команди Імадом Ашуром та його тренерським штабом. Зазначається, що таке рішення керівництво ухвалило після внутрішнього аналізу подій, що відбулися в команді.

До завершення сезону виконувачем обов’язків наставника буде Олександр Максимов, який раніше працював тренером юнацької команди U-19.

Щобільше, клуб повідомив про відсторонення від виконання обовʼязків операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова.

«У межах клубу триває внутрішнє розслідування. До завершення перевірки зазначені працівники тимчасово відсторонені від будь-якої діяльності, пов’язаної з ФК «Полісся», та виконання посадових обовʼязків», – йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, Ашур очолив «Полісся» у травні 2024 року. Під його керівництвом команда провела 33 матчі, у яких здобула 13 перемог, 11 разів зіграла внічию та зазнала 9 поразок.

За два тури до фінішу «вовки» йдуть у турнірній таблиці УПЛ на п’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 44 очки. Від зони єврокубків житомирців відділяє 2 бали.