Нідерландський фахівець не зможе завершити сезон на чолі харківської команди

Керівництво «Металіста 1925» ухвалило рішення відсторонити Патріка ван Леувена від виконання обов’язків наставника команди, повідомляє офіційний сайт харків’ян. Хто готуватиме «жовто-синіх» до матчу проти «Агробізнеса», буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, нідерландський фахівець, який свого часу тренував луганську «Зорю» і донецький «Шахтар», очолив «Металіст 1925» у серпні 2024 року. Перед ним стояло чітке завдання – повернути команду в УПЛ. Напередодні харків’яни у матчі передостаннього туру у принциповій дуелі програли «Епіцентру» (1:3) і відкотились на третю сходинку турнірної таблиці Чемпіонської групи Першої ліги.

Як наслідок, у доробку харків’ян 35 очок. Стільки ж у «Кременя», який йде четвертим і також претендує на підвищення у класі. «Полтава» йде другою і випереджає обидва колективи на три пункти.

До слова, в УПЛ виходять команди, які посядуть два перших місця. «Епіцентр» ще раніше гарантував собі історичний вихід в еліту, а на другу путівку претендують три вищезгадані колективи. Команди, які посядуть 3-4 сходинки, боротимуться за підвищення у класі у перехідних матчах з представниками УПЛ, які фінішують на тринадцятій і чотирнадцятій сходинках відповідно.