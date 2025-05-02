Визначився перший учасник УПЛ сезону-2025/26

У п’ятницю, 2 травня, у матчі 5-го туру Чемпіонської групи Першої ліги «Епіцентр» переміг ЮКСА (1:0) і достроково завоював право виступати в еліті українського футболу. Команда Сергія Нагорняка за чотири тури до фінішу набрала 44 очки й вже не опуститься нижче другого місця.

Для «Епіцентру» це перший вихід в УПЛ в історії клубу. Вони претендували на підвищення у класі в сезоні 2023/24, однак фінішували четвертими й в перехідних матчах за право виступати в Прем'єр-лізі програли рівненському «Вересу» за сумою двох матчів.

Згодом «Епіцентр» отримав ще один шанс потрапити в УПЛ. Після зняття СК «Дніпро-1» з розіграшу чемпіонату нашвидкуруч було організовано «Турнір чотирьох», в якому змагались «Минай», «Металіст 1925», «Лівий Берег» та «Епіцентр». Підопічні Нагорняка вилетіли ще на стадії півфіналів, програвши по пенальті закарпатцям (основний час завершився з рахунком 3:3).

Нагадаємо, «Епіцентр» був заснований у 2019 році й представляє Кам'янець-Подільський (до 2022 року представляв Дунаївці). Команда є лише другим представником Хмельниччини в історії УПЛ. До цього у Вищій лізі грала команда «Темп» з Шепетівки, яка виступала в еліті в 1992-1995 роках.

Зазначимо, що до Прем'єр-ліги напряму виходять дві найкращі команди Першої ліги. Ще два клуби, які посядуть третю та четверту сходинки, гратимуть перехідні матчі з командами УПЛ, які за підсумком сезону фінішують на 13-му та 14-му місці.