За тур до фінішу визначились всі призери чемпіонату України

У неділю, 18 травня, в межах 29-го туру чемпіонату України відбулось одразу декілька матчів, які безпосередньо вплинули на розподіл медалей.

УПЛ, 29-й тур

«Чорноморець» (Одеса) – «Динамо» (Київ) – 1:1

Голи: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (п.)

«Олександрія» (Олександрія) – «Верес» (Рівне) – 3:1

Голи: Цара, 4, 21, Ковалець, 36 – Гайдучик, 47

«Інгулець» (Петрове) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:4

Голи: Волохатий, 17 – Бондаренко, 3, 90+1 Судаков, 67, 71

«Динамо» на виїзді несподівано розійшлось миром з «Чорноморцем». Одесити проявили характер і перші 45 хвилин завершили без голів. По перерві Ярмоленко влучив у руку Скибі й арбітр призначив пенальті, який і реалізував лідер киян.

Втримати перемогу «біло-синім» не вдалось – в середині тайму Хобленко відновив статус-кво. Однак і нічиєї вистачило «Динамо», аби за тур до фінішу оформити вже 17 у своїй історії чемпіонство. Натомість «Чорноморець» вже не зможе піднятися вище 15-ї сходинки і, таким чином, оформив прямий виліт у Першу лігу.

«Олександрії» для того, щоб здобути історичне срібло, достатньо було і нічиєї з «Вересом». Однак підопічні Руслана Ротаня не стали покладатися на випадок і чекати подарунку від «Інгульця», який у паралельному матчі грів з «Шахтарем», а впевнено розбили свого суперника. Одним з головних героїв зустрічі став Теді Цара, який вже на старті вивів Олександрію вперед, а в середині тайму оформив дубль.

Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки Ковалець зняв питання щодо переможця. Гол престижу від рівнян по перерві погоди не зробив. «Олександрія» вперше у своїй історії зуміла завоювати срібні медалі чемпіонату України.

У ще одному матчі «Шахтар» на виїзді розгромив «Інгулець». По дублю до свого доробку записали Артем Бондаренко і Георгій Судаков. На жаль, для «гірників» ця перемога вже не мала особливого значення – конкуренти не втратили свого, тож «Шахтар» фінішує на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ.