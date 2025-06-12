Зірковість взяла гору над субординацією

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж попрощався з національною командою, повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу. Контракт 52-річного наставника було достроково розірвано за згодою сторін. Причиною такого рішення став конфлікт з форвардом «Барселони» Робертом Левандовскі, який відмовився грати під керівництвом Пробєжа.

«Я дійшов висновку, що в ситуації, що склалася, найкращим рішенням для блага національної збірної буде моя відставка. Робота головним тренером збірної стала здійсненням моєї професійної мрії і найбільшою честю в моєму житті. Хотів би подякувати всім футболістам, з якими мені пощастило зустрітися на цьому шляху. Триматиму за вас усіх кулаки, тому що національна збірна – це наше спільне надбання», – заявив вже колишній тренер.

Нагадаємо, Пробєж очолив збірну Польщі у вересні 2023 року, замінивши Фернанду Сантуша. Під його керівництвом «Кадра» посіла останню сходинку в групах Євро-2024 та елітного дивізіону Ліги націй.

Останній місяць роботи Пробєжа у збірній виявився максимально провальним. Спочатку він позбавив Левандовскі капітанської пов'язки, публічно з'ясовуючи стосунки з зірковим форвардом. А згодом Польща у відборі на ЧС-2026 поступилася Фінляндії. Тепере вболівальники перебувають в очікуванні заяви від Роберта про повернення до складу збірної.