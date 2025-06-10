Вперше з капітанською пов'язкою вийшов Ілля Забарний

У ніч на середу, 11 червня, збірна України в рамках міжнародного товариського турніру «Canadian Shield-2025» зустрічалась з Новою Зеландією. Після гучного фіаско з Канадою (2:4) підопічним Сергія Реброва для завоювання Кубка необхідна була лише перемога з великим рахунком (і така ж поразка канадців від Кот-д’Івуару), хоча наставник «синьо-жовтих» підкреслював, що це, в першу чергу, товариський поєдинок. Цікаво, що новозеландці не знали смаку поразок вже дев’ять місяців.

«Canadian Shield-2025», товариський матч

Нова Зеландія – Україна – 1:2

Голи: Стаменіч, 59 – Гуцуляк, 54, Зінченко, 75

Ребров дотримався своїх слів і вдався до рішучих пертурбацій, зробивши аж 9 змін у складі. З минулої гри в основі залишились лише Олександр Тимчик та Ілля Забарний. У Нової Зеландії в старті не було головної зірки – Кріса Вуда (вийшов на останні 10 хвилин). Вперше українців в ролі капітана вивів на поле захисник «Борнмута».

Українці одразу ж захопили ініціативу, однак акумулювати її в небезпечні моменти ніяк не вдавалось. Перший небезпечний момент біля воріт суперника виник на 15-й хвилині: Піхальонок навісив з лівого флангу, і Гуцуляк головою замикав на дальній стійці – кіпер суперника зреагував. За трохи Кабаєв вирішив пробити метрів з 18-ти – значно вище воріт. Згодом Зубков з гострого кута влучив у голкіпера, в Кабаєв на добиванні не влучив у ворота з близької відстані. Повна перевага на боці України, без жодного удару суперника у площину воріт Луніна.

По перерві Україна вийшла вперед: Михайліченко прострілив з лівого флангу, Гуцуляк переклав собі під ліву і потужним ударом знайшов шпарину між стійкою і голкіпером. Не минуло і 5 хвилин, як Нова Зеландія зрівняла: навіс з кутового прилетів на дальню стійку, Боксолл головою скинув в центр і Стаменіч замкнув у сітку по центру.

В середині другого тайму українці друге вийшли вперед: Мартинюк прострілив з лівого флангу у центр штрафного і Зінченко, який тільки-но вийшов на поле, в дотик прошив кіпера новозеландців. Варто відзначити і асист півзахисника Олександрії, для якого цей поєдинок став дебютним за збірну. Україна мала шанс збільшити свою перевагу, але обмежилась двома голами.

Наступного разу головну команду країни побачимо вже у вересні в рамках відбору на ЧС-2026.