Перший поєдинок між цими збірними 15 років тому завершився нічиєю 2:2

У суботу, 7 червня, збірна України в дебютному матчі міжнародного товариського турніру «Canadian Shield-2025» зустрічалась з Канадою. «Синьо-жовті» вразили безвольною грою і підсумковим результатом з не найсильнішим суперником.

«Canadian Shield-2025», товариський матч

Канада – Україна – 4:2

Голи: Девід, 4, 24, Акінпелу, 31, Б’юкенен, 81 – Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (п.)

Вже на старті зустрічі Б’юкенен пройшов Матвієнка на правому фланзі й зумів навісити у штрафний «синьо-жовтих». Девід головою замкнув у Трубіна, той відбив перед собою і нападник французького «Лілля» на добиванні відкрив рахунок.

В середині тайму господарі повторили робочу комбінацію: Б’юкенен промчав правим флангом, навісив у воротарський і Девід головою зрізав м'яч у дальню дев'ятку, оформивши дубль.

Не минуло і десяти хвилин, як рахунок став 3:0. Бондар помилився в центрі поля, Акінпелу підхопив сферу, промчав до наших воріт і легко прошив Трубіна. Наприкінці зустрічі Б’юкенен додав до свого асисту гол, зробивши рахунок розгромним.

Канадці розслабились і дозволили українцям підсолодити гіркоту поразки: на останній хвилині гри Забарний зумів відквитати один гол, а вже у доданий час Зінченко з пенальті зробив рахунок 2:4.

У середу, 11 червня, Україна проведе на турнірі свій другий матч – суперником команди Сергія Реброва буде збірна Нової Зеландії.