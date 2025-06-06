Збірна України вперше з 1993 року здолала Іспанію

У п'ятницю, 6 червня, збірна України U-21 у товариському матчі зустрічалась з однолітками з Іспанії. Поєдинок відбувся в межах підготовки обох збірних до старту на Євро-2025 (іспанці у групі А зіграють зі збірними Словаччини, Італії та Румунії, а українці у квартеті D змагатимуться з Фінляндією, Нідерландами та Данією). Матч пройшов у важкій безкомпромісній боротьбі і завершився перемогою «синьо-жовтих» завдяки голу у доданий час.

Товариський матч

Іспанія U-21 – Україна U-21 – 0:1

Гол: Квасниця, 90+3

Іспанці з перших хвилин взялись контролювати м'яч під жорстким пресингом українців. На 5-й хвилині закидання на Волошина вийшло занадто сильним, а два простріли Дієго Лопеса у відповідь були вкрай невдалими.

В середині тайму відбувся перший удар у площину воріт України – Рубчинський віддавав назад на Нещерета і кіперу Динамо довелось рятувати свої ворота від автогола. На 38-й хвилині Волошин закручував під поперечину з лінії штрафного – голкіпер піренейців у карколомному стрибку перевів на кутовий. Згодом Ванат небезпечно скидав на Брагару – іспанці знову врятувались завдяки виносу на кутовий. А за мить вже Михавко головою замикав навіс з правого флангу – неточно.

Одразу по перерві Моро з лівого флангу закручував під поперечину – Єрмаков, який вийшов на другий тайм, перевів на кутовий. За мить голкіпер Олександрії врятував вдруге, відбивши удар впритул. Іспанці нагнітали, а українці гасили атакувальні потуги суперника.

На 79-й хвилині Молейро з рикошетом від газону стріляв по центру – м’яч змінив траєкторію, але Єрмаков знову впорався. Іспанці мали шанс забити наприкінці зустрічі, але пропустили контратаку і, як наслідок, гол – Квасниця відзначився після навісу В’юнника. Молодіжна збірна України здобула першу з 1993 року перемогу над іспанцями.

Вже у четвер, 12 червня, Україна розпочне свій шлях на Євро-2025 – у першому матчі підопічні Унаї Мельгоси зіграють з Данією.