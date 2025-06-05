«Синьо-жовті» готуються до старту на континентальній першості

Тренерський штаб молодіжної збірної України на чолі з Унаї Мельгосою визначився з офіційною заявкою команди на фінальну частину Євро-2025 (U-21), повідомляє офіційний сайт УАФ. Згідно з регламентом до списку ввійшли три воротарі та 20 польових гравців.

Заявка збірної України на Євро-2025 (U-21):

Воротарі: 1. Руслан Нещерет («Динамо»), 12. Георгій Єрмаков («Олександрія»), 23. Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

1. Руслан Нещерет («Динамо»), 12. Георгій Єрмаков («Олександрія»), 23. Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія). Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – «Динамо»), 3. Ілля Крупський («Ворскла»). 5. Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), 13. Володимир Салюк («Металіст 1925»), 14. Едуард Козік («Колос»), 15. Віталій Роман («Рух»), 16. Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина).

2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – «Динамо»), 3. Ілля Крупський («Ворскла»). 5. Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), 13. Володимир Салюк («Металіст 1925»), 14. Едуард Козік («Колос»), 15. Віталій Роман («Рух»), 16. Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина). Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – «Динамо»), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – «Карпати»), 17. Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), 18. Олександр Яцик («Зоря»), 19. Антон Царенко («Лехія», Польща), 20. Владислав Велетень («Колос»).

6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – «Динамо»), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – «Карпати»), 17. Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), 18. Олександр Яцик («Зоря»), 19. Антон Царенко («Лехія», Польща), 20. Владислав Велетень («Колос»). Нападники: 10. Богдан В'юнник («Лехія», Польща), 11. Владислав Ванат («Динамо»).

Нагадаємо, молодіжна збірна України вже завтра, 6 червня, проведе товариський поєдинок з однолітками з Іспанії. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом.

Вже за тиждень «синьо-жовті» стартують на чемпіонаті Європи у Словаччині. Суперниками підопічних Мельгоси у групі D стануть збірні Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).