Нападника каталонців звинувачують у зірковій хворобі

Форвард «Барселони» Роберт Левандовскі оголосив про призупинення виступів за національну команду. Про це 36-річний нападник повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

«Беручи до уваги обставини та втрату довіри до головного тренера збірної Польщі, я вирішив відмовитися від гри за команду до того часу, поки він буде тренером. Сподіваюся, що мені ще пощастить зіграти для найкращих уболівальників у світі», – написав Роберт.

Причина конфлікту між Левандовскі та головним тренером збірної Польщі Міхалом Пробєжем полягає в тому, що форвард попросив не викликати його на матчі відбору ЧС-2026, посилаючись на проблеми зі здоров'ям після важкого сезону. Це, своєю чергою, викликало обурення у тренера, який відібрав у нападника «Барселони» капітанську пов'язку, що й спричинило заяву Левандовскі.

Видання Meczyki стверджує, що справа не лише у тренері – Левандовскі мав конфлікт і з гравцями збірної, а почалось все ще у березні. Зокрема, після матчу з Мальтою, який Роберт почав на лаві запасних, він різко розкритикував гру збірної та дії тренерського штабу. У червні ж Левандовскі взагалі вирішив поберегти себе і відмовився від участі в тренувальних зборах, що стало останньою краплею для багатьох гравців, які й раніше були невдоволені його ставленням до колективу.

Нагадаємо, Левандовскі провів за збірну Польщі 157 матчів у всіх турнірах і забив 86 м'ячів.