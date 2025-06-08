У двобої Роналду і Ямаля досвід бив молодість

У неділю, 8 червня, у Мюнхені на «Альянц Арені» збірна Португалії зустрічалась з Іспанією у вирішальному матчі Ліги націй сезону 2024/25. Основний час завершився з рахунком 2:2, а овертайми минули без голів і все вирішувала лотерея.

Ліга націй, фінал

Португалія – Іспанія – 2:2 (серія пенальті – 5:3)

Голи: Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субіменді, 21, Оярсабаль, 45

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі створили іспанці на 15-й хвилині. Швидка атака завершилась прострілом Вільямса з лівого флангу на лінію штрафного – Педрі замикав у дотик, але пробив поруч зі стійкою. За мить Ніко змістився ближче до центру і закручував у дальню дев’ятку.

В середині таймі Субіменді вивів «Фурію Роху» вперед після низки рикошетів. Та вже за 5 хвилин Мендеш зрівняв, поціливши низом у дальній кут. На перерву, однак, іспанці пішли перемагаючи – Оярсабаль реалізував вихід сам на сам.

По перерві Роналду знову вирівняв становище команд, злету відправивши м’яч у сітку після навісу Медеша. Команди дотягнули до овертаймів, але сильнішого виявити не змогли. Доля переможця вирішувалась у серії післяматчевих пенальті, де більше пощастило португальцям (свій удар в іспанців не реалізував Мората).

Таким чином Португалія повторила успіх 2019 року, коли стала переможцем Ліги націй у дебютному розіграші турніру.

До слова, раніше у поєдинку за бронзу Франція з рахунком 2:0 здолала Німеччину.