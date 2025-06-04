Кріштіану Роналду залишається справжнім лідером своєї збірної

У середу, 4 червня, у Мюнхені на «Альянц-Арені» збірна Німеччини в межах півфіналу Ліги націй приймала Португалію. Перший тайм минув без голів, а по перерві господарі вийшли вперед. Попри потужну підтримку вболівальників Бундестім не встояв під атаками Роналду і Ко і після двох голів від суперника змушений був капітулювати.

Цікаво, що востаннє португальці тріумфували у матчі з німцями ще на Євро-2000. Таким чином, ця перемога стала першою за останні 25 років.

Ліга націй, півфінал

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

Команди вже на старті обмінялись небезпечними моментами – на удар Горецки метрів з 11-ти відповів Роналду. Згодом лише реакція кіпера португальців врятувала після пострілу Вольтемаде. В середині тайму воротар знову став героєм епізоду після моменту у Горецки.

Одразу по перерві господарі вийшли вперед: Кімміх м'яко закинув у штрафний і Віртц головою спрямував м'яч у дальній нижній кут. Португальці побігли відігруватись і на екваторі другої сорокап’ятихвилинки досягли свого, забивши двічі протягом п’яти хвилин. Спочатку Консейсау отримав м'яч на правому фланзі, змістився ближче до центру і закрутив під дальню штангу метрів з 18-ти. А за трохи Роналду встиг замкнути простріл Мендеша з лівого флангу.

За десять хвилин до завершення гри Бундестім могли зрівнювати, але Адейємі влучив у стійку. В ендшпілі матчу португальці могли знімати питання щодо переможця, однак тер Штеген двічі поспіль врятував господарів. Португалія здобула непросту перемогу і стала першим фіналістом Ліги націй.

Суперника піренейців у вирішальному матчі визначать між собою збірні Іспанії та Франції. Їхній поєдинок відбудеться у четвер, 5 червня, о 22:00 за київським часом.