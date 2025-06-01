Іспанський тренер з другої спроби завоював омріяного «Вуханя»

Напередодні французький ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів несподівано розтрощив міланський «Інтер», відвантаживши у ворота італійців п’ять сухих голів. Як наслідок, парижани здобули перший у своїй історії трофей Ліги чемпіонів. Загалом титул став третім для паризького клубу в сезоні 2024/25 – раніше клуб завоював золото Ліги 1 і Кубок Франції.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке став лише другим тренером в історії, який завоював требл з двома різними європейськими клубами. У сезоні 2014/15 «Барселона» під його керівництвом також виграла Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Кубок Іспанії.

Першим тренером, якому підкорилося це досягнення, став інший іспанець – Хосеп Гвардіола, який двічі вигравав требл з «Барселоною» (2008/09) та «Манчестер Сіті» (2022/23).

Нагадаємо, в сезоні 2023/24 ПСЖ під керівництвом Енріке також претендував на требл – парижани виграли чемпіонат і Кубок Франції, проте у Лізі чемпіонів вилетіли у півфіналі від дортмундської «Борусії».