«Сині» без Мудрика змогли зупинити шалених іспанців

У середу, 28 травня, у вирішальному матчі Ліги конференцій у Варшаві зійшлись іспанський «Бетіс» та англійський «Челсі». Нагадаємо, у півфіналі севільці пройшли італійську «Фіорентину», а лондонці двічі били шведський «Юргорден». У запеклій боротьбі більше пощастило команді Михайла Мудрика – «Челсі» став першим клубом, який відтепер має у своїй колекції Кубки Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій та Суперкубка УЄФА.

Ліга конференцій, фінал

«Бетіс» (Іспанія) – «Челсі» (Англія) – 1:3

Голи: Еззалзулі, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчес, 83, Кайседо, 90+1

«Бетіс» вийшов вперед вже на 9-й хвилині – лондонці втратили м’яч в центрі поля, Еззалзулі отримав передачу і поцілив низом у дальній кут метрів із 13-ти. Другого гола довелось чекати майже годину: Фернандес зіграв на випередження і після передачі Палмера головою спрямував сферу під дальню стійку.

В середині другого тайму Джексон вивів «Челсі» вперед, а під кінець зустрічі Санчес зняв питання щодо переможця. Вже у доданий час Кайседо добив розгубленого суперника.

Як наслідок, «Челсі» вперше в історії клубу став переможцем Ліги конференцій, встановивши унікальне досягнення – лондонцям вдалось зібрати чотири головні євротрофеї. Це перший трофей «синіх» з 2021 року, коли вони стали переможцями Ліги чемпіонів, клубного чемпіонату світу та Суперкубка УЄФА.